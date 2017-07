Magyarországra is jönnek a Visa kártyás PayPal számlák

Az online, alkalmazáson belüli és bolti fizetések adaptációjának felgyorsítása érdekében a két vállalat már együttműködik Amerikában és a csendes-óceáni térségben, most Európára is kibővítik az együttműködést.A PayPal - az európai banki licensze keretében - csatlakozik a Visa, pénzintézeti ügyfeleinek hálózatához, melynek köszönhetően a vállalat már Visa számla kibocsátására is alkalmas lesz Európában. Ezzel lehetővé válik a fogyasztók és vállalkozások számára, hogy a PayPal fiókjukban elérhető összeget bármely Visa-kártya elfogadó helyen elkölthessék.Az európai partnerségi megállapodás megkönnyíti a pénzintézetek számára, hogy Visa kártyabirtokosaiknak lehetővé tegyék a fizetést bárhol, ahol PayPal-lal is lehetséges a fizetés. Az együttműködés továbbá kiterjeszti a PayPal elfogadását olyan európai vállalkozásokra is, amelyek elfogadnak Visa kártyát, így a Visa és a PayPal, továbbá fogyasztói bázisuk is tovább növekedhet.