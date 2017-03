Megérkeztek a kártya nélküli bankautomaták

Jonathan Velline, a Wells Fargo ATM és fiókhálózati bankolásának vezetője jelentette be, hogy az amerikai nagybank mind a 13 ezer ATM-jénél bevezették az okostelefonnal történő pénzfelvétel lehetőségét. A bank 20 millió ügyfele rendelkezik az ehhez szükséges mobilappal, nekik egy 8 számjegyű kódot igényelve, a személyes azonosításukat követően nyílik lehetőségük telefonon keresztül pénzt felvenni.Velline kiemelte azt is, hogy ezzel az újítással a kártyalopások száma is jelentősen visszaszorulhat, emellett a kétlépcsős azonosítási rendszer a csalások számát is visszaszorítja.Nem a Wells Frago az egyetlen nagybank, amely a digitalizáció ezen irányába indult el, korábban a Bank of America és a JP Morgan is jelezte, hogy dolgoznak a kártya nélküli ATM-használat lehetőségén, erről itt írtunk részletesebben: