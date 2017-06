Megint összehívta Trump a technológia nagyágyúit

Rövid beszédet mondott Jared Kushner is, aki elmondta, hogy a kormányzat felszámolni tervezi a több mint hatezer kormányzati adattároló központ nagy részét és áttér a felhő alapú adattárolásra.

az Egyesült Államoknak kellene a világ legmodernebb kormányzatával rendelkeznie, de ez jelenleg még nem így van.

Az elnök előtt a vállalatvezetők Mike Pence alelnökkel, Steven Mnuchin pénzügyminiszterrel és Wilbur Ross kereskedelmi miniszterrel találkoztak és tíz munkacsoportban vitatták meg a kormányzati munka modernizálásának ügyét. A tanácskozáson jelen voltak a híres massachusettsi műegyetem (MIT) és az ohiói egyetem rektorai is, valamint Jared Kushner Trump tanácsadóvá kinevezett veje.A mintegy négy órán keresztül tartó megbeszélést a Fehér Ház kezdeményezte, azért, hogy a legjelentősebb, mintegy húsz tech-cég véleményét, majd együttműködését kérje a kormányzati munka javításához, az elavult informatikai rendszerek megújításához, s mindennek következményeként a kormányzati munka költségeinek csökkentéséhez is. Donald Trump kifejtette, hogy éppen ennek köszönhetően az elkövetkező tíz évre ezermilliárd dolláros megtakarítás lenne elérhető.A meghívott cégvezetők közt voltak az Alphabet, az Apple, a Microsoft, az Intel, az Oracle az Adobe elnök-vezérigazgatói, s meghívták Mark Zuckerberget, a Facebook elnök-vezérigazgatóját is, aki azonban más elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni.Az Apple elnök-vezérigazgatója, Tim Cook azt nyilatkozta, hogyJeff Bezos, az Amazon vezetője arról nyilatkozott, hogy azt szeretné: az amerikai kormány kereskedelmi forgalomban is elérhető technológiákat alkalmazzon, támaszkodjon a mesterséges intelligenciára és folyamatos továbbképzésre küldje az alkalmazotti gárdát.