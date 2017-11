Mesterséges intelligencia chipet fejleszt a Microsoft

A chip többféle eszközben használható lesz, de első körben a Microsoft virtuális valóság szemüvegében használják fel a chipet, amellyel az okosszemüveg képes lesz felismerni a rajta keresztül látható tárgyakat. A Microsoft mellett az Apple és a Google és a Huawei is hasonló chipet fejleszt.Az ilyen chipek legfontosabb tulajdonsága, hogy a nagy számítási kapacitást igénylő feladatokat is képesek ellátni hatékonyan anélkül, hogy a felhőhöz kéne csatlakozniuk, amikor egy távoli szuperszámítógép végzi el a feladatot.Több partnerrel is együtt dolgoznak, illetve házon belül is fejlesztik a chipet, és más partnereiknek is eladják majd a gyártási licencet a tervek szerint.