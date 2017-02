Nagy a tét az Apple és a bankok mobilfizetéses háborújában

Az Apple Pay, vagyis az Apple fizetési szolgáltatásának használatáért a bankok díjat fizetnek a mobilgyártónak, egészen pontosan a kártyás fizetésért szedett díjat (kereskedelmi jutalék, aminek része az interchange díj is) osztják meg velük. Nem tudjuk pontosan, mekkora részesedést kér az Apple a bankoktól, de ez az üzleti modell eleve különleges. Ugyanis az eddigi más érintéses mobiltárca szolgáltatók (pl. Samsung Pay, Android Pay stb.) egyikének sem volt akkora lobbiereje, hogy a bankoktól pénzt szedjenek a szolgáltatásukért.Az Apple - a többi mobilgyártótól eltérően - nem enged hozzáférést a mobilba épített érintéses (NFC) chiphez, amellyel az Apple Pay is működik. Így tehát hiába van a bankoknak saját érintéses mobiltárcájuk, az iPhone felhasználóknak nincs választási lehetősége: vagy az Apple Pay-jel fizetnek a mobiljukkal, vagy sehogy. Az ausztrál nagybankoknál azonban az Apple máshol még nem látott ellenállásba ütközött.A Commonwealth Bank of Australia, Westpac, National Australia Bank és Bendigo & Adelaide Bank ezért az ausztrál felügyelettől arra kér engedélyt, hogy együttesen tárgyalhassanak az Apple-lel az Apple Pay díjairól és az NFC-chiphez való hozzáférésről. A tét nem kicsi, ugyanis a négy nagybank az ausztrál kártyapiac kétharmadát képviseli, így ha a bankok beintenek nekik, akkor nagy bevételtől eshet el a mobilgyártó. Ha viszont hozzáférést kapnának a bankok az iPhone NFC chipjéhez, azzal veszélyes precedenst teremtenének. A felek most az ausztrál szabályozó döntésére várnak.