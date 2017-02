Nem fog Trump új munkahelyeket teremteni, mert az új gyárakba már robotok kerülnek

Az automatizáció munkanélküliséget fog okozni és fel kell rá készülnünk.

A többek közt robotokkal is foglalkozó Dallas Mavericks tulajdonosa Twitteren fogalmazta meg a véleményét, ahol azt írta, hogyEgy linket is kitwittelt Bill Gates, Elon Musk és Stephen Hawking figyelmeztetéseiről a témában.Cuban a CNBC-nek múlt pénteken azt nyilatkozta, hogy Trump adminisztrációja nem érti a technológiai fejlődés folyamatát. Szerinte nem fog tudni az elnök munkahelyeket teremteni, hiszen a cégek, amelyek új gyárakat építenek, robotokat fognak benne "dolgoztatni", a szakemberek által üzemeltetett gyárak pedig egyre inkább háttérbe szorulnak majd.A múlt héten a Tesla vezére, Elon Musk arról beszélt, hogy az önvezető autók gyorsabban meghódítják majd az utcákat, mint azt emberek gondolják, emiatt pedig azoknak, akik fuvarozással, személyszállítással foglalkoznak, gyorsan más munka után kell nézniük. Musk szerint a helyzettel egyébként alapjövedelem bevezetésével lehetne megbirkózni. Bill Gates pedig a múlt héten állt elő azzal az ötlettel, hogy szerinte a robotoknak is adóznia kellene.