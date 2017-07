Novembertől nagy változás jön a patikákban

augusztusig tart a tesztüzem, szeptembertől önkéntesen, novembertől pedig már kötelezően be kell kapcsolódniuk a patikáknak a rendszerbe, ez azonban várhatóan semmilyen többletköltséget nem jelent a gyógyszertáraknak.

Rétvári Bence arról beszélt, az embereknek már természetes, hogy interneten intézik banki ügyeiket, online vásárolnak és kártyával fizetnek, valamint a közszférában is terjed az elektronikus ügyintézés, így természetes volt az elektronikus rendszer kiterjesztése az egészségügyre is.Kiemelte, továbbra is lehetőség lesz arra, hogy a hozzátartozók váltsák ki a beteg gyógyszerét, ehhez az orvostól kapott "felírási igazolást" kell majd bemutatni a patikában.Az államtitkár közlése szerintjön létre az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, amely ötös biztonsági szintű lesz, ez a banki informatikánál egy szinttel magasabb.Az e-recept bevezetésével már nem kell a papír alapú vényeket öt évig őrizni a gyógyszertárakban, patikánként ugyanis hetente átlagosan öt kilogrammnyi, havonta pedig 20 kilogrammnyi recept gyűlik össze - ismertette az államtitkár.Másfél hónapja tizenhat patikában indult el a tesztidőszak, és országszerte már huszonkettő csatlakozott, amelyek eddig több ezer e-receptet váltottak be. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke elmondta: