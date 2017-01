Online bankrablók fosztogatnak, jöhet a nagy uniós teszt

A bankok késlekednek annak a bizonyításával, hogy képesek kezelni a megnövekedett fenyegetést, ami a kritikus fontosságú rendszereikhez és adataikhoz való illetéktelen hozzáférést jelenti.

A bankok ellen elkövetett támadások száma az utóbbi években nagyot nőtt, és jóval kifinomultabb módszereket alkalmaznak, mint korábban, ahogy a bűnözők új utakat keresnek az ügyfelek online számláihoz. Tavaly februárban az eddigi egyik legnagyobb bank ellen elkövetett hackertámadás során 81 millió dollárt loptak el a bangladesi jegybanktól, de ha az egyik kiberbűnöző nem gépeli el az egyik átutalás címzettjét, akkor akár 1 milliárd dollárt is ellophattak volna. Európában pedig tavaly novemberben a brit Tesco Bank elleni akció borzolta a kedélyeket, abban az esetben 9000 számláról összesen 2,5 millió font tűnt el.A bankok védelmét a globális szervezetek és a SWIFT (vagyis a bankok legnagyobb globális üzenetküldő rendszere) is folyamatosan teszteli és ellenőrzi a 81 millió dolláros támadás óta. Az Európai Bankhatóság (EBA) tavaly decemberben már figyelmeztetett:A szabályozók részéről a következő lépés a bankok védelmének megerősítéséreEzen felül a bankok kiberfenyegetettségről szerzett információinak megosztása jelenthet még előrelépést, az Európai Központi Bank tavaly jelentette be, hogy a bankok elleni támadásokról adatbázist készítene az euróövezeten belül. Ugyanakkor az információcsere a nemzeti felügyeletek között továbbra is hiányos. A EBA 2018 nyarán hajthatná végre a szóban forgó stressz tesztet.