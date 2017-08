Saját klónját hozza létre a kiterjesztett valóságban egy nagybank

A holland Rabobank a világ legnagyobb élelmiszeripari és agrárgazdasági finanszírozója, Hollandiában szövetkezeti formában működnek, szerte a világon pedig speciális nemzetközi fiókokat üzemeltetnek. Többek között a szövetkezeti működési forma miatt széttagolt informatikai architektúrával rendelkeznek, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanazt a banki folyamatot, ugyanolyan ügyeket, tranzakciókat másképpen kezelnek szervezeten belül.A rendszer széttagoltsága miatt nehézkes és rugalmatlan minden digitális fejlesztés, ezért első lépésként feltérképezik a saját szervezetük és IT-rendszerük működését. Az elmúlt 3 hónapban ezen dolgozott egy csapat, majd a szervezeti térképből egy 3D-s fizikai modellt és készítettek. Íme:

Forrás: Hans Tesselaar, BIAN, Bankingtech.com

A modellt aztán a tervek szerint virtualizálják, a Microsoft Hololensre (ez a Microsoft kiterjesztett valóság szemüvege) írt programmal a kiterjesztett valóságban is megtekinthetővé teszik.A modellre pillantva érthetőbbé válik, miért halasztják a bankok Magyarországon is 20-25 éves core rendszerük cseréjét, és miért kapcsolnak inkább új szigetszerű alkalmazásokat, front end rendszereket, modulokat a meglévő régi számlavezető rendszerekhez, amikor egy 21. századi digitális megoldást vezetnek be. A nagyobb bankok közül eddig csak az MKB szánta el magát a core rendszer cseréjére, a többiek többnyire nem lecserélik, hanem upgrade-elik a meglévő rendszerüket.