Soros mobilappja segíthet az országon, amely majdnem csődbe ment

A Világbank adatai szerint az emberek kevesebb mint felének van bankszámlája Argentínában, a népesség több mint fele készpénzben kapja a fizetését, és aki nem, azoknak is a harmada hónap elején felveszi a fizetését készpénzben. Viszont az emberek 40 százaléka rendelkezik mobilappal, ez az arány 2020-ra 70 százalékra nőhet becslések szerint.Soros György, Steve Cohen hedge fund menedzser és több Szilícium-völgyi kockázati tőkebefektető pénzügyi támogatásával ma elindult az Ualá nevű alap banki szolgáltatásokat nyújtó, olcsó mobilapp, amely segíthet a banki kapcsolattal nem rendelkezők pénzügyi rendszerhez való csatlakozásában.Miután megnyitják az Ualá számlájukat, a felhasználók rövidesen kapnak egy fizikai prepaid bankkártyát is. A számlának nincs nyitási, zárási vagy számlavezetési díja. A bankkártyát/számlát átutalással, vagy a Western Union leányánál, a több ezer fiókkal rendelkező Pago Fácilnál lehet feltölteni. Havi kétszer ingyenesen vehetnek fel készpénzt a kártyával az ATM-ekből, ezután csak az adott ATM-et üzemeltető bank díját kell megfizetni.Az appon keresztül a felhasználók átutalásokat végezhetnek, csekket fizethetnek be, követhetik a bankkártyás fizetéseiket és menedzselhetik a pénzügyi helyzetüket. A felhasználói oldalon nem szednek semmilyen díjat, ehelyett a kereskedőknél elköltött pénz után van bevételük. Év végéig 10 ezer felhasználót szeretnének gyűjteni, és a tervek szerint 25 ezer pesóig (kb. 1420 dollár) hitelt is nyújtanak majd.