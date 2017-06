Tarolt az érintéses fizetés

Még biztonságosabbá vált a fizetési kártyás rendszer, a hazai kibocsátású kártyákkal elkövetett visszaélések száma mindössze 2 százalékkal nőtt, az okozott kár értéke pedig még csökkent is 2016 utolsó negyedévében.A fizetési rendszerek forgalma bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2017 első negyedévében a hazai pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák 10,4 milliós száma gyakorlatilag nem változott az előző negyedévhez képest, azonban az interneten hozzáférhető számlák aránya az elmúlt időszakok növekedésének köszönhetően meghaladta a 81 százalékot.A hazai kibocsátású fizetési kártyák száma meghaladta a 8,9 millió darabot 1 , amiből a betéti kártyák száma 7,6 millió darab volt. Az érintéses kártyák száma a 2016 végéhez viszonyítva több mint 5 százalékos emelkedés eredményeként elérte az 5,9 millió darabot, azaz az összes kártya kétharmada rendelkezik ezzel a funkcióval.A közel 88 ezer fizikai kereskedői elfogadóhelyen mintegy 113 ezer POS terminál üzemelt az első negyedévben és az érintéses fizetést lehetővé tevő készülékek száma is dinamikusan, több mint 4 százalékkal nőtt a megelőző negyedévhez képest. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy már a POS terminálok több mint 77 százaléka támogatja az érintéses fizetést.