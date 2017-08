Újabb nyomozás indult a BKK-nál a hackerügyben

Hasonló témákról is szó lesz szeptember 7-ei GDPR konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Már összesen négy nyomozás folyik a BKK e-jegyrendszerének és a Bubi közbringarendszer meghackelésével kapcsolatban. Az ORFK a lap kérdésére közölte: a nyomozásokat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytatja. Két eljárás informá¬ciós rendszer vagy adat megsértése, egy-egy nyomozás pedig személyes adattal visszaélés és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt zajlik.Az előbbiek közül az egyik nyomozás annak a 18 éves fiatalembernek az ügye, aki egy hibát kihasználva 50 forintra módosította a havi Budapest bérlet árát, majd nem sokkal később jelentette is az esetet a BKK-nak.Információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt folyik nyomozás az ellen az ismeretlen hacker ellen, aki feltörte az e-jegyrendszert, ám a korábbi hírek ellenére csak a feltörést dokumentálta a 24.hu számára, személyes adatokat nem lopott.A másik két nyílt büntetőeljárás állampolgári feljelentésre indult, ismeretlen tettesek ellen. Az egyiket hűtlen kezelés gyanúja miatt folytatják, mivel az e-jegyrendszer fejlesztési hibái miatt kár érte a BKK-t. Ebben a nyomozásban a lap szerint a BKK és a fejlesztő cég, a T-Systems felelősségét vizsgálják a történtekben, az esetleges gyanúsítottak is e két cég munkatársai közül kerülhetnek ki.Személyes adattal való visszaélés miatt egy másik nyomozás is indult: a 24.hu átadott egy több ezer felhasználó adatát tartalmazó, a portálhoz eljuttatott listát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, miután egy hacker feltörte a Bubi rendszerét és ellopta a regisztrált felhasználók adatait.