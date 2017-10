Itt a 10 legmenőbb állás a világon! - Leesik az állad, milyenek vannak

10-6.

Hivatásos alvó

A munkaleírás szerint két ilyen munkakör is van: az egyik a luxuságyak tesztelése, ekkor a hivatásos alvónak annyi a dolga, hogy különféle ágyakat teszteljen alváshoz. A tapasztalatokról később írásos véleményt kell leadni, ebben a fejlesztésekre is lehet javaslatot tenni. A másik munkalehetőség, hogy kísérletben vesz részt az illető, ilyenkor orvosi felügyelet alatt kell több órát, de akár napokat is aludni, miközben a testi és agyi működést mérik a szakemberek.

Forrás: Shutterstock

Netflix címkéző

Ezzel az állással a Netflix minél több sorozatát vagy filmjét kell végignézzük, ezt követően pedig téma szerint kategorizáljuk őket, címkézzük a szereplőket, stb. Mindezzel a Netflix algoritmusán lehet javítani, amellyel felhasználói számára tud az érdeklődési körnek leginkább megfelelő filmeket és sorozatokat ajánlani.

Forrás: Shutterstock

Mozifilmkritikus

Nagyjából hasonló ahhoz, mintha a Netflixnek néznénk sorozatokat, annyi különbséggel, hogy moziba kell járni filmet nézni és ezekről véleményt írni. Kiváló állás lehet azoknak, akik amúgy is szeretnek moziba járni.

Forrás: Shutterstock

Csúszdatesztelő

Igazából elég egyszerű a feladat: minél több csúszdát le kell tesztelni, és olyan szempontok alapján kell értékelést írni, mint, hogy mekkora adrenalinlöketet jelentett egy adott csúszdán végigcsúszni és milyen a vízbe csobbanás élménye. Sőt, a munka része lehet, hogy külföldi vízi kalandparkok csúszdáit is teszteljük.

Forrás: Shutterstock

Hivatásos vásárló

Az a dolgunk, hogy minél több pénzt költsünk el különféle online fizetési megoldások felhasználásával. Oké, hetente még egy szórakoztató videót is elvárnak, amelyben a vásárlás folyamatát mutajuk be.

Forrás: Shutterstock