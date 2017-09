Az eseményeket élőben az alábbi linken lehet követni, azonban hogy ne legyen annyira egyszerű a dolog, Windowson csak Edge böngészővel és Windows 10-zel megy, az almás cuccokon pedig simán Safarival. A bemutatót egy audiófelvétellel kezdték, melyen Steve Jobs beszélt. Ez egyébként az első esemény az Apple új székhelyének Steve Jobs-termében.

Tim giving Steve Jobs tribute "we dedicate this Theater to Steve because we loved him and he loved days like this" https://t.co/CrJ61FsCik pic.twitter.com/BUW72uKNei