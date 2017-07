Javuló eredményeket jelentett az INA

Az INA első féléves árbevétele 34 százalékkal 8,4 milliárd kunára (1,3 milliárd dollár) emelkedett éves összevetésben;

A javulás elsősorban a termelés erősödésének, a magasabb áraknak és a kiskereskedelmi hálózat bővülésének volt szerepe;

Az EBITDA az előző évi 521 millió kunáról 1,4 milliárd kunára emelkedett;

Az egyszeri tételek nélkül számolt nettó eredmény 608 millió kunára nőtt a 2016 hasonló időszakában elért 70 millió kunáról

Az INA jelentésének fontosabb sorai:Az INA 49,08 százaléka a Molé - a magyar olajtársaság rendelkezik a horvát társaság irányítói jogaival is -, míg 44,84 százalék a horvát államé. A horvát kormány 2016 végén jelentette be, hogy vissza kívánja vásárolni a Mol részesedését, azonban tájékoztatása szerint továbbra is tanulmányozza a legkedvezőbb visszavásárlási opciókat.(Reuters)