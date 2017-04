Jó hírekkel rukkolt elő a BMW

Az előzetes számokból kiderül, hogy a BMW 3 milliárd eurós üzemi eredményt ért el az első negyedévben, amely több mint 26,5 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A bevételek szintén jelentős mértékben, 12,4 százalékkal 23,45 milliárd euróra emelkedtek, míg a profitmarzs 9,4 százalékról 9 százalékra csökkent az autógyártó szegmensben.Az eredmények növekedéséhez több dolog is hozzájárult: egyrészt a BMW HERE vállalatban meglévő részesedésének értéknövekedése 183 millió euróval járult hozzá az eredményhez, másrészt a vállalat kínai befektetései is egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a cégcsoport számaihoz.A beszámolóból továbbá az is kiderül, hogy az autógyártó szegmens profitja 6,1 százalékkal, 1,871 milliárd euróra növekedett a vizsgált időszak során, míg a menedzsment a csökkenő profitmarzs ellenére továbbra is az év elején megadott 8-10 százalék közötti profitmarzsra számít a teljes évre vonatkozóan.A előzetes számok hatására hirtelen megugrott az árfolyam, azonban mostanra már inkább mérsékelten esnek a papírok.