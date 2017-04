Jön az új francia elnök - Elfordulnak az atomenergiától?

Se vele, de nélküle?

Megszólalt az akadémia is

az üvegházgáz-kibocsátás 40 százalékkal való csökkentése 2030-ig, 75 százalékkal való visszavágása 2050-ig az 1990-es szinthez viszonyítva;

a végső energiafogyasztás 50 százalékos visszafogása 2050-ig a 2012-es szinthez viszonyítva;

a megújuló energiaforrások végső energiafogyasztáson belüli részarányának 32 százalékra emelése;

a nukleáris energia villamos energia termelésben betöltött részarányának 75 százalékról 50 százalékra való csökkentése 2025-ig.

Egy biztos: sokba fog kerülni

Miután- , az elnöki jelölteknek gyakorlatilag kötelező volt állást foglalniuk a kérdésben. A következő elnöknek ugyanis nem kevesebbről kell döntést hoznia, mint hogy az atomerőművek élettartamának meghosszabbításávalfokozatosanA nukleáris energia jövőbeli szerepével kapcsolatos viták áprilisban az ország legrégebbi, 39 évesműve kapcsán lángoltak fel, amikor Ségolène Royal energia- és környezetvédelmi miniszter dekrétumot adott ki - amit vélhetőleg egy, a választók felé teendő szimbolikus lépésnek szánt - amelyben bejelentette, hogy már idén bezárná az erőművet (összhangban François Hollande elnök választási ígéreteivel). Az EDF viszont egy állami vállalattól merőben szokatlan módon ellenállt, és úgy döntött, hogy a lépéssel megvárja az eredetileg kijelölt dátumot, az új Flamanville erőmű 2019-es üzembe állását. Royal dekrétuma az elnökválasztási kampány előterébe tolta a nukleáris energia témáját.A közvélemény ugyanakkor nem egységes a kérdésben:. Ennek megfelelőennukleáris energiára vonatkozó, a teljes kivezetésről szóló szélsőbaloldali állásponttól a szélsőjobb pro-nukleáris programjáig. A centrista-, aki az április 23-i első forduló eredményei alapján a legjobb eséllyel várhatja a május 7-i második fordulót -. A nukleáris energiának van jövője Franciaországban, és évtizedekig itt lesz velünk - fogalmazott a kampányban korábban. Azt is világossá téve, hogy a megújulók szerepét erősítené, a fosszilis energiahordozók részarányát pedig csökkentené.A jelöltek közül a szocialista Benoît Hamon, valamint a szélsőbaldoldali Jean-Luc Mélenchon egyaránt viszonylag rövid úton megszabadulna a nukleáris energiától, míg a konzervatív François Fillon pro-nukleáris álláspontján fenntartaná a jelenlegi energiamixet. A szélsőjobb ugyanakkor ragaszkodna az atomerőművekhez; Royal dekrétuma kapcsán a Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen úgy fogalmazott, egy olyan, a Zöldek nyomására tervezett ideologikus lépésről lenne szó, amellyel az ország egyszerűen "lábon lőné magát".Az atomenergiával kapcsolatos vita okai között meg kell említeni azt is, hogy az iparág az utóbbi években, ami arra utal, hogy a jelenlegi 58 reaktoros flotta fenntarthatatlan. Az EDF-et, az ország legnagyobb energiaszolgáltatóját, illetve az Areva nukleáris technológiai vállalatot érzékenyen érintette az, valamint a Francia- és Finnországban épülő új atomerőművekis. A hivatalban lévő francia kormány a megoldást az Areva EDF általi átvételében látta, amelyet egy 3 milliárd eurós pénzügyi segélycsomaggal is megtámogatott, esősorban a Nagy-Britanniában épülő Hinkley Point erőmű megugró költségeire, valamint a menetrendtől való többéves elmaradásra való tekintettel. Az itt felmerült problémák vélemények szerint már, ezen keresztül pedig márFranciaország a hivatalban lévő kormány kezdeményésére alkotta meg és fogadta elt 2016-ben, amely a jelenlegi 75 százalékról 50 százalékra csökkentené 2025-ig a nukleáris energia részarányát, miközben a megújulók súlyát pedig 32 százalékra tornázná fel 2030-ig.A francia zöld energiaátmenetről szóló törvény legfontosabb pontjai:A törvény nem jelöl ki egyértelmű ösztönzőket az EDF számára a nukleáris energiától való eltávolodást illetően, nagyobb baj azonban, hogya választás első fordulója előtt közzétett, egyértelműen pro-nukleáris állásfoglalásában.Az akadémia időzítése természetesen nagyon is tudatos. Közleményük szerint, az atomenergiáról szóló vita nem lett teljesen lefolytatva, és sokan úgy beszélnek a témáról, mintha az állásfoglalás mindössze vélemény kérdése lenne. "A jelenleg vita polgártársainkban azt a képet alakíthatta ki, hogy a dekarbonizáció (a szén-dioxid-kibocsátás mentes gazdaságra való átállás) lehetséges a megújuló energiaforrások fejlesztésével, miközben a fosszilis és nukleáris energiahordozókról egyaránt lemondunk. (..) Az energiapolitikai programoknak a valóságban jobban figyelembe kell venniük a fizikai, technológiai és gazdasági körülményeket" - fogalmaznak, akik. A nukleáris energia objektíven a leghatékonyabb módja a fosszilis tüzelők részarányának csökkentéséhez a villamos energia termelésben - fogalmaznak.. Az akadémikusok ahozzák szemléltetésül: miután Németország nukleáris kapacitásai kivezetéséről döntött, tavaly már 30 százalékban megújuló energiaforrásból termelte meg az előállított villamos energiát. Közben azonban a fosszilis tüzelők részaránya változatlanul 55 százalékon alakult, miután a bezárt atomerőművek helyett az országnak fosszilis erőműveket kellett üzembe állítania, így viszont továbbra is Európa egyik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátója. Ráadásul közben az atomerőművek mindegyikét sem tudta leállítani, vagyis egyik fontos célját sem sikerült elérnie.Franciaország következő elnökének tehát számolnia kell azzal, hogy. Az atomerőművek leépítése hasonlóan komplikált, hosszadalmas és költséges feladat, mint új reaktorok építése vagy a régiek üzemidő-hosszabbítása. A francia liberális agytröszt, az Institut Montaigne szerint a nukleáris kapacitások gyors kivezetése körülbelül 217 milliárd euróba kerülne, egy, a kampányban többször idézett számvevőszéki jelentés szerint pedig a jelenleg működő reaktorok tovább üzemeltetésének is százmilliárd eurós nagyságrendű költségei lennének. A Fessenheim körüli fejlemények pedig azt jelzik, hogy a kormány az energiaátmenet levezénylése során nagy mértékben függ az EDF jóindulatától is.Az elnökválasztás legnagyobb favoritja, Emmanuel Macron mindenesetre igyekezett a két szélsőség között egyensúlyozni legutóbbi televíziós szerepése alkalmával, ugyanakkor megszólalásából az iparágra meglehetősen jellemző információhiány is kicsendült: "Senki sem ismeri a nukleáris energia teljes költségeit, (..) én ipari (gazdasági, ipari és digitálisügyi) miniszter voltam, és én sem tudom elmondani Önnek" - mondta.