Jön az új magyar légitársaság - Egy hónapon belül utazhatunk is vele?

Magyarországnak tökéletes az elhelyezkedése, ideális turisztikai és cargo hubként is

A srí lankai Colombóban 24 éve tiszteletbeli magyar konzulként tevékenykedő Rohan Nanayakkara a tulajdonosa a Ronan Airnek, amely hamarosan 22 városba repülne Budapestről. Az interjúban a tiszteletbeli konzul elmondja, örömmel mondott igent, amikor felhívták, hogy segítsen létrehozni egy új magyar légitársaságot. Majd hozzáteszi, hogy a folyamat nem volt egyszerű, hiszen 13 évig tartott. De immár minden akadály elhárult, a cég be van jegyezve.- mondta Nanayakkara. Elsősorban olyan városokba repülnek, ahová nagy utasszállítókkal nem érdemes repülni. Megfelelő típusú repülőgép, megfelelő desztinációválasztás, megfelelően képzett szakemberek és biztonság - ez a siker titka a légitársaság alapítója szerint.A konzul meglehetősen kevés konkrétumot osztott meg a nézőkkel. Kiderült, hogy a Ronan Airlines 22 városba repül majd hetente, az első fázisban európai úti célok, a másodikban a Közel-Kelet és Ázsia, a harmadikban pedig Észak-Amerika városai felé. A cég honlapján korábban megtalálható volt egy térkép, amely szerint a légitársaság repülne többek között Splitbe, Várnába, Ljubljanába és Vilniusba is. Összesen 14 ország lenne elérhető terveik szerint Magyarországról. Érdekesség, hogy Budapesten kívül Pécsről és Debrecenből is indítanának járatokat. Menetrend, illetve konkrét információ arról, hogy ezek a járatok mikor indulnának, nem található meg az oldalon. Az sem derül ki, hogy hány darab és milyen típusú repülőgépből áll a tervezett légitársaság flottája. portál szerint a honlapon ugyanakkor álláshirdetések is voltak, ahol fedélzeti legénységet toboroznak, például pilótát is egy ATR 72-500 tipusú géphez. Az olasz Alenia által gyártott ATR-ek a turbólégcsavaros osztály kedvelt típusai. A cseh CSA flottájában a típus kisebb és nagyobb változatai repülik a regionális, prágai hub-ján át a CSA SkyTeam szövetségi tagsága révén a fél világra ráhordó járatait.