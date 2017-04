Jönnek az Adidas 3D-nyomtatott sportcipői

Az Adidas ezzel igyekszik követni a gyorsan változó divatot, ugyanis a 3D-nyomtatásnak köszönhetően sokkal könnyebb és költséghatékonyabb lesz limitált kiadású cipőket piacra dobni, illetve az embereknek személyre szabottan, ízlésüknek, súlyuknak és lábformájuknak megfelelő cipőt eladni.Az Adidas most egy Szilícium-völgyi startuppal, a Carbonnal állt össze, amelynek technológiája lehetővé teszi a 3D nyomtatás használatát tömeggyártásra. Az Adidas technológiai innovációért felelős vezetője szerint ez a lépés egy mérföldkő nem csak az Adidas, de az egész iparág számára is. A Carbon mögött olyan cégek állnak finanszírozóként, mint a GE, a Sequoia Capital, vagy az Alphabet.Az Adidas becslései szerint idén 5 ezer darabot adhat el az úgynevezett "Futurecraft 4D" modellből, jövőre pedig akár 100 ezer darabot is értékesíthetnek. A sportszergyártó szerint az eddigi másfél óráról 20 percre fog csökken a talpak gyártási ideje darabonként. Az biztos, hogy egyelőre drágábbak lesznek, mint a "hagyományos" cipők, de a technológia fejlődésével a költségek is csökkennek majd. tavaly az Adidas eladott néhány 3D-nyomtatóval készült futócipőt, de meglehetősen drága volt, a hagyományos 3D-nyomtatással készült cipőtalpak 333 dollárba kerültek és 10 órába telt őket elkészíteni.A riválisok közül a Nike, az Under Armour és a New Balance is kísérletezik azzal, hogy a 3D-nyomtatást bevonja a gyártásba, de eddig csak prototípusok megalkotására használták, vagy szponzorált sportolóknak adták a nem túl olcsón előállított cipőket. A 3D-nyomtatók ugyanis lassabbak, drágábbak és gyakrabban készítenek hibás terméket, mint most a többnyire Ázsiában található futószalagok.