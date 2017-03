Kész, hátradőlhetünk - Magyarország három évvel korábban teljesítette a klímacélt

A háztartásokra fókuszálnak

250 százalékos ugrás

Van még teendő

2017 márciusában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) új, a háztartások energiafelhasználására vonatkozó statisztikát tett közzé, melyben a legjelentősebb változás a tűzifa-felhasználás új számítási módja. A háztartások fűtési célú energiafelhasználásának újraszámítása, amelyben a KSH is közreműködött, részben az Európai Bizottság 431/2014-es rendeletének végrehajtásából következik, amely részletes adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a tagállamok számára a háztartási energiafelhasználásról.A legfontosabb módszertani változás, hogy a korábbi, főként erdészeti statisztikákon alapuló adatok helyett a háztartási energiafelhasználást felmérő adatfelvételből számítják a tűzifa-felhasználást. A KSH a 2009 óta rendszeresen végzett Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételét egészítette ki a háztartások energiafelhasználására vonatkozó kérdésekkel. Ez a háztartások közvetlen megkérdezésén alapuló felmérés az alapja az új előírás szerinti, részletesebb lakossági energiafelhasználási adatok előállításának. Az eredmények ellenőrzése érdekében a MEKH bevonta a Magyar Mérnöki Kamarát is, amelynek számításai alátámasztották a lakossági fűtési igény jelentősen megnövekedett mértékét.Az új, fűtési célú energiafelhasználást a MEKH nemcsak 2015-re, hanem a 2010-2015-ös időszak minden évére kiszámította, mely adatok már nemcsak a hazai intézmények, hanem az EUROSTAT SHARES adatbázisában is megjelennek. Az átszámolás eredményeképpen a hazai háztartási biomassza-felhasználás jelentősen nőtt, a vizsgált időszakban éves szinten átlagosan több mint két és félszeresére.Ez azért jelentős változás, mert korábban is a háztartási tűzifa adta a megújulós energiatermelésünk gerincét (az új módszertan alapján pedig közel 80 százalékát), így a tűzifa-felhasználás növekedése jelentősen megnöveli a teljes hazai megújuló energiafelhasználást. Míg Magyarországon 2011-ben az átsorolás előtt 30,3 PJ-ra becsültük a lakossági tűzifa-felhasználást, ez utána 76,2 PJ-ra nőtt. Hasonló mértékű ugrást láthatunk az Egyesült Királyság és Horvátország esetében is.A tűzifa-felhasználás becslési anomáliái régóta ismertek, az erdészeti biomassza kitermelés- és felhasználásoldali statisztikái hosszú ideje nagyságrendileg eltérnek egymástól. A REKK 2009-es fapiaci elemzésének legfontosabb megállapítása, hogy a KSH háztartásstatisztikája alapján számolt lakossági tűzifafelhasználás négy-ötszöröse a hivatalos erdészeti kitermelési adatokból számítottnak. Az akkor a szakmai közvéleményt rövid időre felrázó megfigyelés a mostani átsorolással hivatalossá vált: vagy a háztartások becsülik jelentősen felül a tűzifa-felhasználásukat, vagy jórészt ismeretlen eredetű, illegálisan kitermelt fát égetünk az országban. A 2009-es becslés szerint az illegálisan kitermelt famennyiség 3-3,5 millió m3 (2,1-2,5 millió tonna), amely a mai - KSH által publikált - árakon számolva (31 000 Ft/tonna) 67-78 mrd Ft.A változásnak nyilvánvalóan számos következménye lesz a hazai megújuló energia szektorra, azon belül is az új technológiák támogatására - szögezik le a tanulmány szerzői. A növekedéssel lényegében elértük a 2020-ra vonatkozó célkitűzésünket, hiszen a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya 2015-re 14,5 százalékra növekedett, ami minimális távolságra van a vállalt 14,65 százaléktól, és jócskán meghaladja az EU által számunkra előírt 13 százalékot. Bonyolítja a helzetet, hogy a 2020 utáni időszakban - a tervezett uniós szabályozásnak megfelelően - várhatóan vissza kell térni az eredeti becsléshez, ami számos kockázatot rejt magában.

Forrás: REKK

Nem annyira tiszta energia

Bár a tűzifa égetése nem jár CO2-kibocsátással, azonban a földgázhoz képest jelentős levegőszennyezési, ezzel együtt egészségügyi problémát okoz, elsősorban a szálló por kibocsátása miatt (PM10). Ráadásul a vegyes tüzelésű kazánok a vidéki lakosság elszegényedése miatt sok esetben háztartási hulladékművekké válnak. A WHO 2012-es felmérésében hazánk a levegő szennyezettségének tulajdonítható halálozási rátában a világ országai közötti rangsorban a 17. helyen áll, az EU tagállamai között csak Bulgária és Románia előz meg bennünket. A magyarországi légszennyezéshez köthető halálozási ráta 123 fő/100 ezer lakos, míg az EU átlaga ennek a fele, a legtöbb nyugat-európai országban pedig kevesebb, mint harmada.

Elvileg nincs tehát a hazai döntéshozókon semmilyen beavatkozási kényszer, lényegében semmilyen megújuló energiahordozó tekintetében nincs már szükség további támogatás kiosztására ahhoz, hogy az EU felé vállalt célokat elérjük - vonta le a következtetést a REE. Ennek megfelelően, különösen, ha figyelembe vesszük az uniós pénzekből megújuló-kapacitások kiépítésére címkézett forrásokat, nincs szükség az idén életbe lépett megújuló villamosenergia-támogatási rendszer (METÁR) által tervezett tenderekre a célok eléréséhez. Ezek hiányában vélhetően nem épül új 1 MW feletti termelőegység 2020-ig, mivel az egyetlen, potenciálisan támogatás nélkül is életképes technológia (szélerőmű) a mai szabályozás szerint egyáltalán nem épülhet az országban.A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont szerint egy alternatív forgatókönyv lenne, ha a megújuló villamos energia támogatására meghirdetett keret (20+15+10 mrd Ft) terhére a magyar állam a jogszabályokban már kialakított tenderek segítségével hatékony módon épp akkora támogatással járulna hozzá a megújuló piac életben tartásához, és az ezáltal elért, a 2020-as célhoz képesti többletet - túl azon, hogy értéknek tekinti az elkerült szennyezés és energiaimport vonatkozásában - jó alapnak tekintené egy ambiciózusabb 2030-as nemzeti célhoz. Ez nem mellékesen csökkenti az esélyét annak is, hogy Magyarországnak befizetési kötelezettsége keletkezzen a Bizottság által e célra létrehozott alapba. Amennyiben a tagállami célok nem elégségesek a 2030-as 27%-os uniós kötelezettség eléréséhez, akkor az alapba azok fizetnek majd a tervezet szerint, akik a természeti potenciáljukhoz és gazdasági lehetőségeikhez képest alacsony 2030-as tagállami célt jelentettek be.