Kevesen gondolnák, mi mindent tudnak rólunk a boltok

Egy kiskereskedelmi cég mérlegébe betekintve egyértelmű következtetés vonható le annak sikerességéről, azonban a pozitív eredmény eléréséhez ennél sokkal részletesebb és gyorsabb visszajelzésre van szüksége a bolthálózat menedzsmentjének. A havi adatokból jól látszik, melyik termékből mennyi fogyott, azonban egy olyan szituációban amikor sok vásárló megfordul egy boltban, mégis kevés vásárlás történik, már nem olyan egyértelmű a helyzet.Ma már vannak olyan megoldások, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen helyzetekben a tulajdonosok ne intuícióik alapján hozzanak döntéseket, hanem eddig nem, vagy csak részben ismert adatokra alapozva. Az Intechsys Kft. és a Vodafone közösen fejlesztett M2M (Machine-to-Machine) megoldását használja például a Musette prémium cipő- és táskamárka két budapesti üzletében, amellyel a napi vásárlóforgalmat tudja távolról nyomon követni. A szenzorok automatikusan küldik a helyszínen feldolgozott adatokat a már meglévő wifi vagy a szolgáltatást biztosító Vodafone hálózatán keresztül a megrendelő laptopjára vagy mobiljára. A látogatószám adatok valós időben, és egy megadott időszakon belül is lekérdezhetők.

Azzal, hogy valós időben látjuk a látogatószámot üzletenként, olyan empirikus adatok lesznek a birtokunkban, hogy hány vásárlás jut az összes látogatóra adott napon, napszakon belül, vagy a naptári év napjaira, heteire és hónapjaira lebontva. Azt is látjuk mikor vannak a csúcsidőszakok, mikor esik kritikus szint alá a vásárlószám, így trendeket tudunk előre jelezni és ez alapján hatékonyabb lehet a munkaszervezésünk. A rendelkezésre álló statisztikák alapján például a vásárlószámhoz igazítható a kiszolgáló személyzet nagysága.

Gajdár Tibor, a megoldást a Vodafone-nal közösen fejlesztő Intechsys Kft. alapítója szerint az eszközzel "egy eddig fekete dobozról lehet valós képet kapni." Nyilván a 2008-as válság előtt is létezett a költséghatékonyság, de az utána lévő években nyílt igény igazán a cégek részéről a méréseken alapuló hatékonyságnövelésre.

Paradigmaváltás előtt a világ?

- sorolta a Portfolio-nak Oszvald Réka üzletvezető a szolgáltatás előnyeit.A PassCount néven futó fejlesztés bevezetése előtt az alkalmazottak számolták a vevőket, de Oszvald szerint a forgalmasabb időszakokban az eladóknak gondot okozott a vásárlók kiszolgálása és a belépők számlálgatása egyszerre, így csak becslés pontosságú adataik voltak. A jelenlegi megoldás ráadásul nemcsak a látogatók számáról küld pontos adatot, hanem hőtérképen, termékekre lebontva meg tudja mutatni, melyik iránt a legnagyobb az érdeklődés.Pete Gábor, a Vodafone Magyarország IoT területért felelős vezetője szerint a hazai kiskereskedelmi forgalomban is egyre inkább megjelennek az egymással kommunikálni képes intelligens eszközök, és egyre többen ismerik fel, a digitális technológiák milyen nagymértékben képesek hozzájárulni a vásárlói szokások, viselkedési normák megismeréséhez és a döntési folyamatok elősegítéséhez.Az Intechsys 3D-s képfeldolgozási eljárásokon alapuló megoldásokat nyújt, amelyek különböző területeken teszik lehetővé a forgalomszámlálást. "Elsősorban közösségi közlekedésben és a retail szektorban hasznosítható a rendszer. Előbbinél értelemszerűen a járattervezés hatékonyabbá tételében lehet nagy segítség: az adatok alapján tervezhető a járatsűrűség vagy ez alapján szüntethetőek meg - vagy éppen indíthatóak plusz - járatok" - mondja a cégvezető, de azt is hozzáteszi, hogy ennél azért jóval több lehetőség rejlik a fejlesztésben.Gajdár szerint az utasszámlálás remekül működne az elektronikus jegyrendszer kiegészítéseként is, a jelenlegi, világszerte használt infrás metrókapuk ugyanis például képtelenek kiszűrni a kapukon egy jeggyel, összeért testtel áthaladókat. Párizsban jelenleg is tesztelik a bliccelés megelőzésére a cég fejlesztését.

A frekventált helyeken - például bevásárlóközpontokban - található helyiségek bérleti díját például a forgalom alapján árazzák be, a pontos mérések hiányában sokszor tévesen. "A korábbi látogatószámok ma már sok esetben nem helytállóak, mert a számlálást vagy az üzemeltető személyzete végezte manuálisan, nagy hibaszázalékkal, vagy ma már - a megváltozott gazdasági körülmények miatt - egyszerűen nem hitelesek.

Az elmúlt évek tendenciái alapján a piacon leginkább olyan cégek tudtak versenyképesek maradni, amelyek legalább 4-5 üzletet működtetnek. A tulajdonost - aki gyakran külföldi - pedig egy valami befolyásolja meghatározóan a döntések meghozatala előtt: a kézbe kapott adatok és eredmények.

A másik terület, a kiskereskedelmi szektor, amit a Musette példája is jól mutat, de más szempontból is hasznos lehet a PassCount.- mondta Gajdár.A cégvezető szerint a termék ugyanakkor egy döntéstámogató eszköz is az üzleteket működtető menedzsment kezében, hiszen az időszakos statisztikai forgalmi adatok ismeretében, illetve a trend előrejelzések alapján a forgalom alakuláshoz tudják igazítani az alkalmazottak számát. "Volt olyan üzlet, ahol három eladó támasztotta a pultot, amíg az üzletvezetővel beszélgettünk az eszköz alkalmazásának lehetőségeiről és ez idő alatt egyetlen vevő sem fordult meg az üzletben." - mutatott rá a problémára Gajdár.Megalkotója szerint a fejlesztés által nyerhető adatok azok kezében igazán értékesek, akik több üzletet vezetnek egyidejűleg és ezek között a forgalomnak megfelelően tudják felosztani erőforrásaikat, anélkül, hogy várni kéne a különböző üzletekből befutó összegzésekre.- mondta a cégvezető.A fejlesztés alkalmas az új kampányok sikerességének mérésére is, illetve rámutat olyan hibákra is, amik korábban nem biztos, hogy kibuktak. A hőtérképes felvételeken például az is látszik, hogy melyik termék közelében töltenek el sok időt a vásárlók. Ha pedig ez nem párosul magas eladási számmal, akkor ott feltételezhetően árazási vagy egyéb problémák lehetnek.