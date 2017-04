Kibékül a kormány a napenergiával?

A megújuló energiaforrások, illetve a napenergia lehetséges jövőbeli szerepéről szóló kijelentésekkel a miniszter kis kiegészítéssel gyakorlatilag megismételte az előző héten Pakson általa mondottakat. Ez azért fontos, mert ezzel biztossá vált, hogy nem nyelvbotlásról vagy elírásról van szó, és úgy tűnik, a kormány valóban jelentős szerepet szán a zöldenergiának Magyarország jövőbeli energiaellátását tervezve.Ez mindenképpen meglepőnek tűnő fejlemény, és egy fajta fordulatot jelez a korábbiakhoz képest, gondoljunk csak a nem kifejezetten napenergia-barát lakossági kiserőmű szabályozásra, amelytől nem függetlenül Magyarország még Kelet-Európában is sereghajtónak számít a kiépített fotovoltaikus kapacitásokat tekintve. A 2012-ben elfogadott, 2030-ig kitekintő Nemzeti Energiastratégia szerint pedig a hazai áramtermelést tekintve "a legreálisabbnak tartott és ezért megvalósítandó célként az atom-szén-zöld forgatókönyv jeleníti meg".További információkért kérdéseinkkel a Miniszterelnökséghez fordultunk, remélhetőleg hamarosan többet is megtudhatunk a "magyar Energiewende" részleteiről.A sajtótájékoztatón a miniszter a fosszilis tüzelővel üzemelő hazai erőművekről, illetve a Paks 2 projekt állásáról is szót ejtett. A hagyományos energiaforrásokkal üzemelő hazai erőművek mindaddig termelésben maradnak, amíg a működési engedélyük és a környezetvédelmi szempontok ezt lehetővé teszik - mondta a miniszter. Magyarországon jelenleg számos erőmű import földgázzal üzemel, és a kormány ugyan nem tervezi leállítani ezeket a kapacitásokat, azonban az életciklusuk végéhez közeledve szavai szerint el kell gondolkodni a további sorsukon, más szempontokat is mérlegelve.A Paks 2 beruházás előkészítésének semmilyen akadálya nincs - jelentette ki a Miniszterelnökség vezetője, aki hangsúlyozta: Magyarország a paksi atomerőmű-fejlesztés során nem függ a hiteltől, mert képes nem csak az oroszból, hanem saját forrásból vagy más, az orosznál akár olcsóbb hitelből is finanszírozni a beruházást. A beruházás előkészítésének technológiai akadálya sincsen, mert az erőmű működtetéséhez szükséges üzemanyag bárhonnan beszerezhető - fogalmazott Lázár, aki a beruházással összefüggésben szorgalmazta a kalocsai Duna-híd építésének felgyorsítását is.Süli János tárcanélküli miniszter kinevezésével kapcsolatban Lázár János azt mondta: Fontos, hogy a kormányban közvetlenül legyen képviselve Paks 2 ügye; erre a feladatra nagyon kevesek alkalmasak, a jelöltnek pedig a pártpolitikai szempontoktól függetlenül kell felügyelnie az ügyet. E téren a kormánynak két lehetősége volt, vagy külföldről, például Németországból igazol menedzsert a beruházás élére, avagy magyar szakembert választ. A kormányzat Németországban is szétnézett, miután számos ottani atomerőmű bezárásával jelentős szaktudás, "a világ legjobb atomerőmű-menedzserei" válnak szabaddá; végül azonban minden szempontot mérlegelve Orbán Viktor kormányfő magyar menedzsert választott a projekt élére Süli János személyében - mondta el Lázár János. Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterjelölt várhatóan május 2-án tesz esküt az Országgyűlésben.