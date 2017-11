Elképesztő ami a Mészáros-papíroknál folyik, napi limittel egészen plusz 15 százalékig húzták a papírokat, majd most lefelé is kicsapták a részvényeket, jelenleg az Opus már 13 százalékos mínuszban áll.

Ismét a kispapírok nagy napja van a magyar tőzsdén, ahogy azt már megszokhattuk, egymás után húzzák felfelé a kisebb kapitalizációjú cégek részvényárfolyamait, Mészáros Lőrinc megjelenése miatt nagyot ment a Konzum, az Opimus és az Appeninn, de nagyot emelkedett az idén az Est Media, a Biomedical, a Kartonpack, a Masterplast és a Bif is. Ma pedig folytatódik a rali, az Opus, Konzum és az Appeninn napi limittel 15 százalékot, míg a Bif 20 százalékot, a Cig pedig 7,6 százalékot emelkedett. A Bif esetében most az a sztori, hogy miután a társaság közgyűlése augusztus 15-én arról döntött, hogy szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) alakul, tegnap újabb lépést tett efelé a társaság , a NAV a BIF-et szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként nyilvántartásba vette, ez gyakorlatilag a SZIT előszobája.

15 ezer ügyfél perelte be a Volkswagent a dízelbotrány miatt

Az utóbbi hónapokban a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a Bitcoin árfolyamát

Az utóbbi hónapokban a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a Bitcoin árfolyamát

Kitart az emelkedés a tőzsdéken 2017.11.07 08:19

!-->

Tegnap jó volt a hangulat az amerikai részvénypiacokon, a vezető részvényindexek mérsékelt emelkedést mutattak. A hétvégi szaúd-arábiai letartóztatások azonban negatívan hatottak az egyes cégek árfolyamára.



A WTI típusú kőolaj határidős árfolyama csaknem 3%-kal 57 dollár fölé emelkedett.



Tegnap Nyugat-Európában nem láthattunk nagyobb elmozdulásokat, míg a magyar tőzsde felülteljesítőként 0,9 százalékot erősödött, ami főként a Mol (+1,8%) és az Magyar Telekom (+1,8%) papírjainak volt köszönhető.



Ázsiában kifejezetten jól teljesítenek a tőzsdék a reggeli kereskedésben, a japán Nikkei 26 éves csúcsa közelébe emelkedett, míg a hongkongi Hang Seng 1,2 százalékot, a kínai Shanghai Composite értéke pedig 0,8 százalékkkal került feljebb.



A határidős részvényindexek álláa alapján Európában is folytatódhat az emelkedés nyitáskor.



!-->

Mire figyeljjünk?

Kedden reggel közli az MNB a nemzetközi tartalékok októberi adatát. Az utóbbi három hónapban 22,3 milliárd euró körül stagnáltak a jegybank devizatartalékai, most az lesz a kérdés, hogy októberben érdemben változott-e a tartalékszint. Nem sokkal később kedd reggel közli a KSH a szeptemberi kiskereskedelmi forgalom első becslését. Az elmúlt hónapokban 4-5%-os volt a növekedés a fogyasztásban, most kiderül, hogy ez a bővülési ütem fenntartható-e. Délelőtt Németországból is érkezik friss ipari termelés-adat, illetve az Eurostat közli a kiskereskedelmi forgalom alakulását.