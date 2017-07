Szerdán jelentette be a Richter, hogy miután májusban az európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki a Richter új antipszichotikumára, a skizofrén felnőtt betegek kezelését célzó cariprazine-ra vonatkozóan, most az Európai Bizottság is engedélyezte a készítmény forgalomba hozatalát. Nyugat-Európában Reagila néven fog futni a készítmény.

