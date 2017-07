Kíméletlen verseny: egy fuvaron osztoznak a rivális fast fashion márkák

A városi áruszállítás komoly problémákat jelent a települések számára mind környezetvédelmi, közlekedési és infrastrukturális szempontból. Budapesten a kiskereskedelmi forgalom durván 10 százaléka a bevásárlóközpontokban koncentrálódik, azaz nagyjából másféltucat pontban. Bár a logisztikai tevékenységek jellemzően a vásárlók szeme elől elzárva történnek, el lehet képzelni, hogy a boltok ellátása mekkora terhet ró a környékre. Pláne, ha ehhez hozzáadjuk a felgyorsult fogyasztói szokásokhoz alakuló piaci trendeket.Az elmúlt két évtizedben radikális változáson ment keresztül a divatipar: a kor fogyasztási szokásait jól felmérő fast fashion márkák nemcsak behozták a nagymúltú klasszikus divatmárkákat, de maguk alá is gyűrték őket a legértékesebb brandek listáján. A Zara, H&M és társaik új évezred elején beérő sikerének titka nemcsak az, hogy a tömegtermelés eszközével mindenki számára elérhetővé tették a - korábban sokaknak megfizethetetlen - legfrissebb trendet követő ruhákat és megjelenési formákat, de arra is rájöttek, mennyire nem hatékony, ha nem egy telephelyen és egy kézben futnak össze a tervezési és beszállítói feladatok.

Fast life, fast fashion

A beszállítási lánc így rövid, könnyen tudnak reagálni a piaci változásokra. A cégcsoport az új szezonok kollekciót az iparágban korábban megszokott 5-7 hónap helyett 8-10 hét alatt juttatja el a fogyasztókhoz, de a gyakori, kis volumenű szállítmányoknál mindössze két hét telik el mire a tervezőasztalról a bolt kirakatába kerül az áru. A készlet így mindig friss, ezért a vásárlók gyakran - akár kéthetente - visszatérnek üzleteikbe.

A kollekciók online és a boltokban kéthetente cserélődnek, de a készlet fenntartáshoz szükséges rendelések a világ bármely pontjára odaérnek 48 órán belül

Elképesztően gyorsan reagálnak

A Quehenberger Logistics több nemzetközi ruhamárka logisztikai feladatait is bonyolítja budapesti raktárából olyan megoldással, ami segít a nagyvárosok tehermentesítésében: az éjszaka beérkező, dobozos, palettás és ruhaakasztós áruk a magyarországi elosztó központból még aznap reggel hat és nyolc között megérkeznek az ország különböző városaiban lévő bevásárlóközpontok márkaüzleteibe. De miért olyan fontos a gyorsaság?A nyolc brandet - köztük a Zara-t, a Pull&Bear-t vagy a Bershka-t is - tulajdonló Inditex a termelőegységek nagyobb részét megtartotta a spanyolországi központ közelében, és az anyaországon kívül is nagyrészt saját tulajdonú gyárakkal rendelkezik.A kis volumen előnye az is, hogy ha egy kollekció nem megy jól - például egy váratlanul meleg ősz miatt - azt gyorsan le tudják venni a polcokról.- írják az Inditex oldalán.Egy New York-i üzletükben például észrevették, hogy a fehér kabátok nem fogynak annyira és a vásárlók jelezték is, hogy inkább a krémszínűt preferálnák. A problémát jelezték a spanyol központnak és két héten belül már kapkodták is el a boltokból a krémszínű verziót. Éppen ezért egy új szezon előtt a kollekciók csak 50-60 százalékban véglegesek - amíg más láncoknál ez 80-90 százalék -, így sokkal rugalmasabban tudnak reagálni a prompt fogyasztói igényekre.Ebben - és a versenyelőny megtartásában - vitathatatlan szerepe van a logisztikának, amelyben az olyan aprónak tűnő innovációk is meghatározók, mint a dobozok tömöttségének növelése, amivel 2015-ben 2,3 millió kilométer utat sikerült a cégnek megspórolnia. Nagyobb kaliberű lépés volt a RFID (Radio Frequency Identification) azonosítás bevezetése a Zara-nál, amit az évtized végéig az összes Inditex márkánál meglépnek. A technológiával sokkal pontosabb leltárt lehet készíteni, és követni az áru útját, mint a korábban használt vonalkód segítségével. Nemcsak a vásárló tudja megnézni okostelefonja segítségével, hogy az általa online megtekintett ruhadarabot hol tudja legközelebb felpróbálni, de a leltárazás is 80 százalékkal gyorsabb így.

bár valóban lassabb a szállítás, de nem annyival, mint a fizikai távolság indokolná.

Az utolsó mérföld, aka the last mile

Ez tehermentesíti a plázák rakodási területeit és csökkenti a környezeti terhelést a városokban. Emellett fontos megjegyezni, hogy a fenti megoldással partnereink jelentős működési költséget takarítanak meg, amely a hagyományos megoldáshoz képest elérheti akár a 20-30 százalékot is.

Nem mindenhol alap

Ugyanennek a rendszernek a tesztelése már a H&M-nél is elkezdődött, ahol egy márciusi Goldman Sachs jelentnés szerint dupla olyan hosszú az átfutási idő az ellátási láncban, mint a rivális Inditex-nél . A H&M ugyanis alapvetően más utat választott: az Inditex-szel szemben kivitte a gyártást a Távol-Keletre, így csökkentve az előállítás költségeit, azonban így távolabb is került legfőbb célpiacaitól, Európától és az USA-tól.A Portfolio kérdésire ugyanakkor a cégnél azt mondták, hogyInkább arról van szó, hogy termékeik jelentős része visszatérő, vagy alap darabok, amelyekből jóval a vásárlói igény felmerülése előtt tudnak készletezni, a kampány jellegű termékeik tervezését és gyártását pedig igyekeznek az aktuális trendek kommunikációja előtt megoldani. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy a cég a gyártókapacitás egy részét Törökországba vagy más, európai országba helyezi.A legnagyobb japán fast fashion cég, az Uniqlo brandet is tulajdonló Fast Retailing Co. egyértelműen az ellátási lánc felpörgetésében lát versenyelőnyt , és a Zara-hoz hasonlóan 13 napra gyorsítanák fel az átfutási időt, amíg a termék a tervezőasztaltól a boltokig jut.Logisztikai szempontból az egyik legkritikusabb rész, az úgynevezett utolsó mérföld, vagyis az áru boltokba való leszállítása. Itt a gyakran változó mennyiségek és az azonnali rendelések miatt nehéz mindig a leggazdaságosabb megoldást választani, de a szállítmányozási cégek törekednek egy mindenkit kielégítő megoldás kidolgozásában. Ez a city logisztika, ami a városi áruszállítás összehangolását jelenti - ebben az esetben - a divatcégek között, továbbá a közös raktározási feladatok ellátását.A Quehenbergernél ennek úgy próbálnak eleget tenni, hogy egyszerre több ruházati márka termékei kerülnek fel a teherautókra, így nem szükséges minden bolthoz külön kocsit indítani.- tette hozzá Ujszászi Ferenc, a Quehenberger Logistics Magyarországért és Szlovákiáért felelős üzletfejlesztési vezetője.Így naponta mintegy 60-70 boltba, mintegy 28 tonna árut visznek, ami 415 paletta disztribúcióját jelenti. Ebben a megoldásban a cég szerint kevés szolgáltató gondolkodik Magyarországon, habár minden piaci résztvevő nyertese lehet. A cégnél tervezik elektronikus szállítójárművek beszerzését is, melyekkel kizárólag a belvárosi ügyfeleik szállítmányozási feladatait látnák el. A city logisztikai megoldások ugyanis egyre nagyobb teret nyernek a városokban, ahogy a környezettudatosság és a fenntarthatóság elengedhetetlen velejáróivá válnak a gazdasági folyamatoknak.Megkérdeztük a legismertebb fast fashion márkákat, hogyan juttatják el az árut üzleteikbe. A H&M-nél azt mondták, a szállítás a hajnali, vagy kora reggeli órákban történik, hogy elkerüljék a városi forgalmat, amennyiben lehetséges.

Az inkább Közép - Kelet - Európában és Oroszországban ismert lengyel LPP csoporthoz tartozó márkákhoz (Reserved, MOHITO, House, Cropp és SiNSAY) hetente kétszer érkezik friss áru. "A Gdansk melletti központi logisztikai raktárból indul minden nemzetközi szállítmány, amelyek a céggel szerződésben álló szállítmányozók raktáraiba kerülnek, majd innen az üzletekbe." - írták meg kérdésünkre. Amennyiben az áru egy irányba megtölt egy kamiont, akkor csak a cégcsoporthoz tartozó termékeket szállítják benne, de ha nem, akkor más cégekkel osztoznak a helyen és a költségeken, ha a helyzet úgy hozza, akár a konkurenciával is.Az jól látszik, hogy már Magyarországon is találunk pozitív példákat, de a city logisztikában ennél sokkal több lehetőség van, melynek kiaknázásához szükséges volna az érintettek kezdeményezésére.