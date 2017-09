Kínában kinyírnák, Svájcban már adót is fizethetsz Bitcoinnal

Persze azt érdemes megemlíteni, hogy ez egyelőre elég kísérleti fázisban fog működni, ugyanis 250 frank értékben maximalizálták a befizetéseket. De azt jól mutatja, hogy egyre több adminisztráció is komolyan veszi a Bitcoint, és próbálkozik annak adaptálásával.

Az elmúlt napokban a kínai hírek borzolták a befektetők kedélyeit a kriptopénzek piacán, miután a Wall Street Journal információi alapján (egyelőre hivatalos bejelentés nem érkezett) készülőben van egy törvénytervezet, mely szerint betiltanánk a helyi Bitcoin tőzsdéket, továbbá illegálisnak tekintik a szuperpénzt, és minden egyéb kriptodevizát. Az sem segített, hogy ezek a hírek egy héttel azután érkeztek, hogy Kína bejelentette, hogy azonnal hatállyal felfüggeszti a nyilvános érmekibocsátást (ICO).Azonban a kínai parától függetlenül egy több olyan hír is van, amely abba az irányba mutat, hogy a lakosság körében is egyre elfogadottabbá akarják tenni a Bitcoin, legutóbb például a svájci Ticino kanton egy városa jelentette be, hogy 2018 januárjától már Bitcoinban is lehet adót befizetni.Chiasso egyrészt az egyre csökkenő súlyú bankszektor miatt kieső adóbevtéelek próbálja kompenzálni ezáltal, de hosszú távú céljuk, hogy felvegyék a versenyt a nagy blockchain startup hubnak számító Zuggal, és egyre több kriptopénzzel foglalkozó startupot alapítsanak a térségben. Ennek törekvéseként több programot is indítottak vállalatvezetők számára ahol bemutatják a blockchain technológiában rejlő lehetőségeket, sőt, gimnáziumba külön órákat is tartanak, ahol a diákok betekintőt nyerhetnek a kriptodevizák világába.Svájc egyébként az élen jár a Bitcoin adaptációjában, Zugban már eddig is lehetett Bitcoinban fizetni az adót (igaz, csak 200 frankig), és számtalan kriptopénzzel foglakozó startupnak ad otthon.A Bitcoin árfolyama főként a Kínával kapcsolatos hírekre reagált, a szuperpénz értéke a szeptember 8-i csúcshoz képest közel 12 százalékot esett.