Kitiltanák a dízeleket a városokból - Fontos lépést jelentett be a Volkswagen

Egy baden-württembergi bíróság a közegészségügyi szempontok elsőbbségére hivatkozva pénteken elutasította a dízeljárművek stuttgarti belvárosi forgalomból való kitiltásának megakadályozására benyújtott keresetet.

Kína hajt bennünket előre, Kína eltökélten törekszik arra, hogy áttörést érjen el az elektromos mobilitásban

Dízeljárműveket városi forgalomból kitiltani valójában senkinek nem áll érdekében - mutatott rá. "Az autóipar a maga részéről kész mindent megtenni azért, hogy kihúzza a kialakult helyzet méregfogát."A kitiltások megelőzésére a német autógyártók szakmai képviseleti szervezete, a VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.)Az Audi 850 ezer dízelautó díjmentes átalakítását vállalná Európában, a Daimler pedig három millió jármű átalakítását.Herbert Diess az interjúban elismerte, hogy a Volkswagen súlyos bizalomvesztést szenvedett el a dízelbotrány miatt, rámutatott ugyanakkor, hogy a márka piaci pozíciója ismét erősödik és meggyőződése szerint 2018-ra mindez már csak egy rossz emlék lesz. Nem utolsósorban az elektromos mobilitás térhódításának köszönhetően.Európában a dízelmotor a nehéz haszongépjárművekben, valamint a személygépkocsik között nagy menetteljesítményének köszönhetően még nagyon hosszú ideig komoly alternatívát jelent majd annak ellenére is, hogy a technológiai fejlődés egyre drágábbá teszi és a dízel üzemanyag adókedvezménye is minden bizonnyal csökkenni fog.Az Egyesült Államokban azonban a Volkswagen feladta a dízelt - mondta -, mert az ottani károsanyag-kibocsátási szabályozás szigorodása miatt már egyáltalán nem lát benne fantáziát és Amerikában a dízel és a benzin üzemanyagok adótartama is megegyezik.Az elektromos mobilitásra való átállás legerősebb mozgatórugója a Kína által bevezetni tervezett gyártási kvóta - mondta.- fogalmazott. Ahhoz, hogy megőrizhessük jelenlegi piaci pozíciónkat,Minden azon múlik, hogy mennyire tudjuk versenyképessé tenni az elektromos autót. "Ez azonban nekünk menni fog" - jelentette ki a VW márkaigazgatója.