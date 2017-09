Kivártak a tengerentúli tőzsdei befektetők 2017.09.26 22:24 Felemás eredménnyel, de egyöntetően minimális elmozdulással zártak kedden a főbb tengerentúli tőzsdeindexek. A Dow Jones IA 0,05 százalékkal, 9 ponttal 22 286 pontig süllyedt - és bár nap közben többnyire stagnálást mutatott, a zárásra végül összeszedett minimális mínusz is azt jelenti, hogy a mutató június óta az első egybefüggő négynapos gyengülést produkálta. Az S&P 500 index 0,01 százalékkal, 0,3 ponttal 2497 pontig emelkedett; míg a Nasdaq 0,15 százalékkal, 9,5 ponttal 6380 pontig erősített. A legnagyobb nyertesek között kell említeni az Apple-t, a techpapír 1,7 százalékos drágulása ez esetben a négynapos veszteségi hullám végét jelölte ki. A befektetők egyebek mellett Janet Yellen Fed-elnök beszédére is figyelhettek kedden, akinek a szavai arra utaltak, hogy a kamatszint fokozatos, de ütemes emelése várható a következő időszakban az Egyesült Államokban.

Az OTP lett a nap vesztese 2017.09.26 18:37 Több mint 2 százalékot, közel 800 pontot esett a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, így 37 319,24 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt, jóval magasabb az átlagosnál, amelynek több mint háromnegyedét az OTP-részvények adták. Valamennyi vezető részvény gyengült az előző napi záráshoz képest, a legnagyobb mértékben az OTP, 4,57 százalékkal. A magyar bankpapír árfolyama 10 ezer forint alá csökkenve 9710 forinton fejezte be a napot, délután 9633 forinton is állt. Az OTP zuhanása ugyan némileg elvonta róla a figyelmet, de a keddi nap a Mol részére is különleges volt, ma történt meg ugyanis a részvények felaprózása: az 1000 forintos törzsrészvények névértéke a nyolcadára - 125 forintra - csökkent, a részvények száma pedig nyolcszorosára - 102 428 103-ról 819 424 824 darabra - nőtt az alaptőke változása nélkül. A 125 forint névértékű részvényekkel kedden kereskedtek először. A Mol-részvények keddi bázisárát 3057 forintban határozta meg a tőzsde. A papírok hétfői záróára 24 455 forint volt, vagyis a tőzsdei árfolyamukat is nyolcadolták. A magyar olajpapír 0,58 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, a nap nagy részében azonban pluszban volt. Az OTP-részvények ára 465 forinttal, 4,57 százalékkal, 9710 forintra esett, forgalmuk 16 milliárd forintot tett ki; aA Mol árfolyama 17,88 forinttal, 0,58 százalékkal, 3039 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban; a Magyar Telekom 3 forinttal, 0,63 százalékkal, 475 forintra gyengült, forgalma 435 millió forint volt; míg a Richter-papírok árfolyama 71 forinttal, 1,05 százalékkal, 6679 forintra csökkent, forgalmuk 1,4 milliárd forintot ért el.

Vegyes zárás Nyugat-Európában 2017.09.26 18:32 A meghatározó nyugat-európai tőzsdék vegyesen teljesítettek a hét második kereskedési napján. Míg a londoni FTSE100 index 0,25 százalékos mínusszal, a frankfurti DAX-30 0,07 százalékos plusszal, a párizsi CAC-40 mutató 0,03 százalékos emelkedéssel fejezte be a keddi napot.

5 százalékos mínuszban is járt az OTP 2017.09.26 17:08 2 százalék feletti eséssel fejezte be a kereskedést a BUX az átlagosnál jóval magasabb, 21 milliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett. Az OTP részvényeit a mélybe küldték, 4,6 százalékos mínuszban zárták a napot. A többi blue chip szintén esett, a Mol árfolyama 0,6 százalékos, a Richter 1,1 százalékos, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékos esést szenvedett el.

Visszahúzták a csúcsról az olajat 2017.09.26 16:50 Lefelé korrigált az olaj ára, miután a Brent több mint kétéves csúcsra emelkedett. Az árfolyamok fél és másfél százalék közötti gyengülést mutattak kedden délután. Miután külösebb, a kereskedést befolyásoló hír nem látott napvilágot, vélhetőleg korrekcióról van szó. A korábban több mint kétéves csúcsra emelkedő Brent spot árfolyama kedden délután másfél százalék körüli mínuszban, 57,80 dollár körül, míg a WTI jegyzése 1 százalék alatti gyengüléssel 51,80 dollár körül állt. A Brent típusú kőolaj árfolyama az erősödő kereslet és geopolitikai kockázatok hatására kedd reggelre 4 százalékkal 60 dollár közelébe emelkedett - ezen a szinten legutóbb 2015 júliusában tartózkodott a jegyzés. Miután a WTI drágulása ettől jelentősen elmaradt, a két olajfajta közötti árkülönbség, a Brent/WTI spread több mint két éves csúcsra, 7,17 dollárra nőtt. Az emelkedés azt követően váltott hegymenetbe, hogy Törökország felvetette, elvágná Irán kurdisztáni régióját a külvilágtól. Ez, illetve az innen érkező napi 500-600 ezer hordó olaj kiesése pedig érzékenyen érintené a globális olajkínálatot is. Az emelkedést ezen túl az OPEC előző heti bécsi üléséről érkező hírek is támogathatták, amelyek szerint a legjelentősebb olajországok hamarosan a kitermelés további visszafogásáról dönthetnek.

Megtörtént a Mol részvényfelaprózása, a törzsrészvények száma nyolcszorosára, a névérték pedig a nyolcadára csökkent, ezzel párhuzamosan a részvényárfolyam is közel nyolcada annak, mint ahol tegnap állt. A splittel teljesen új értékekre kerültek a grafikonra, gyakorlatilag újra kell tanulni a chartot.

Közel 8 százalékot esett az OTP árfolyama az augusztus végi csúcshoz képest, az esés az elmúlt órákban gyorsult be, csak ma közel 4 százalékot esett az OTP. Az esésben szerepe lehet annak, hogy lejárt az a 180 napos időszak, amíg a bank egyik nagytulajdonosa, a Groupama nem adhatja el részvényeit (erre egyébként semmilyen bizonyíték sincsen, a Groupama nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban), piaci forrásainktól úgy tudjuk, hogy több piaci szereplő is nagy volumenű eladásokkal a Groupama esetleges kiszállására pozícionálja magát. Ezen felül fontos technikai szintek áttörése is elindíthatta a lavinát, és az is biztos, hogy az MNB bejelentései és az orosz bankválság sem segítették az OTP árfolyamát.

Zuhan az OTP 2017.09.26 14:21 A nap folyamán egyre lejjebb került az OTP árfolyama, technikai szempontból fontos szintek törtek. Előbb a két korábbi leszúrás által kijelölt 10 110 - 10 125 közötti zóna esett el, majd a lélektani szempontból is fontos 10 000 pont is a múlté lett, egészen 9851 forintig esett az árfolyam.

Megadta magát az OTP 2017.09.26 11:15 Szeptember 8-án és 22-én is volt egy leszúrás az OTP chartján a 110 110 - 10 125 forintos sáv közelébe, és az augusztus közepi gyertyatestek is hasonló szintet jelöltek ki, ma azonban ez a szint elesett, és az OTP árfolyama egy hónap után újra 10 000 forint közelébe esett, ami technikai szempontból izgalmas, hiszen augusztus közepén onnan tört ki az árfolyam.

A nap nyertese a Mol 2017.09.26 11:14 A Mol árfolyama a részvényfelaprózást követően 1,7 százalék pluszban áll, a blue chipek közül a nagy vesztes az OTP, amelynél egy fontos technikai szint esett el, a bankpapír árfolyama közel 1 százalékkal került lejjebb.

Felaprózás a Molnál 2017.09.26 09:26 Amint arról beszámoltunk, a hazai olajtársaság közgyűlése a menedzsment javaslatát elfogadva tavasszal megszavazta az úgynevezett részvényfelaprózást, amelynek értelmében a törzsrészvények névértéke nyolcadára, 125 forintra csökken, ezzel párhuzamosan a törzsrészvények száma nyolcszorosára nőtt. A részvényárfolyam ma reggel 3080 forint közelében mozog, vagyis közel 87 százalékkal a tegnapi záróár alatt, ez a részvényfelaprózásnak tudható be. A menedzsment indoklása szerint a lépés elsődleges célja, hogy a Mol-részvényt elérhetőbbé, vonzóbbá tegye a kisbefektetők számára. Tegnapi értékelésünkben írtunk arról, hogy véleményünk szerint a lépéstől ugyan közvetlenül nem várható azonnali jelentős hatás, ugyanakkor közvetve kedvezően befolyásolhatja a részvény forgalmát. A részvényfelaprózás hozzájárulhat a társaság likviditásának javulásához, a Mol befektetői köre szélesedhet, mivel olyan új befektetők léphetnek be a piacra vevőként, akiknek korlátozott anyagi lehetőségeik miatt korábban erre nem volt lehetőségük. Részletesebb értékelésünk itt érhető el. Egyébként ha a Mol tegnapi záróárát, a 24 455 forintot leosztjuk nyolccal, akkor 3057 forint adódik, vagyis a Mol árfolyama mérsékelten emelkedik ma.

Mérsékelt esés az európai tőzsdéken 2017.09.26 09:04 Ahogy arra a határidős indexek állása alapján számítani lehetett, csökkenésekkel kezdték a napot az irányadó nyugat-európai indexek: a DAX 0,3 százalékos eséssel nyitott.

Eséssel nyithatnak az európai tőzsdék 2017.09.26 08:40 Mik az előjelek a tőzsdéken? !--> az észak-koreai külügyminiszter hétfőn arról beszélt, hogy az, hogy a hétvégén amerikai vadászbombázók repültek az Észak-Koreától keletre fekvő vizek fölötti nemzetközi légtérbe, hadüzenetet jelent



a Pentagon szóvivője a fenyegetéssel kapcsolatban elmondta, hogy abban az esetben, hogyha Észak-Korea nem hagy fel a provokációval, Donald Trumpnak meglesznek arra a lehetőségei, hogy rendezze a helyzetet



a befektetők igyekeznek fedezékbe vonulni, a nemesfémek árfolyama emelkedik, a svájci frank és a japán jen erősödik



a fokozódó geopolitikai feszültségek nyomán elromlott a hangulat a tőzsdéken, a vezető ázsiai indexek közül a Nikkei és a dél-koreai Kospi 0,3 százalékot esett, a hongkongi és a kínai index pedig 0,1 százalékkal került lejjebb



a dél-koreai tőzsdén a technológiai papírokat adták, a Samsung Elecronics árfolyama 2,4 százalékot esett, az LG papírjai pedig 2,7 százalékkal kerültek veszítettek értékükből



az európai határidős indexek csökkenést jeleznek előre a nyitásra, a DAX futures 40 pontos mínuszban áll

!--> Mire figyeljünk? A makroadatok tekintetében nyugalmas lesz a keddi nap, a befektetők teljes erejükkel az észak-koreai fejleményekre figyelhetnek. Itthon a délelőtti kincstárjegy-aukcióra lehet majd figyelni.