Elképesztő számok a Magyar Postától

a háttérbeszélgetésen hangsúlyozta, a Magyar Posta növelni akarja a jelenlegi 35 százalékos belföldi csomaglogisztikai piacvezető szerepét, és ehhez több évre szóló eszköz- és humánfejlesztési koncepcióval rendelkezik.- mondta Majláth Zsolt, a Magyar Posta Zrt. operációs vezérigazgató-helyettese. Az idén a húsvéthoz kapcsolódóanaz előző év hasonló időszakához képest. A húsvét előtti időszakbanA cég vezérigazgató-helyettese rámutatott arra, hogy a csomag mellett az árutartalmú levél is gyakran alkalmazott áruküldési forma, az országba bejövő két küldeménytípus együttes volumene 2016-ban elérte a 11 millió darabot.A posta vállalati vezérigazgató-helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy főleg a lakossági ügyfelek nem mindig tudják, hogy az árutartalmú levél és a csomagként feladott küldemény között eltérő szolgáltatás húzódik meg, például a nyomonkövetés, a garancia, a kézbestési idő tekintetében.Majtényi Kálmán elmondta, hogy tavaly a kimenő nemzetközi csomagforgalom 15,8 százalékkal, a levélforgalom 2,6 százalékkal növekedett, az export küldeményforgalom együttesen 9 millió darabot tett ki, a fő célország Németország, Ausztria, Szlovákia, Románia és Nagy-Britannia volt, a külföldről jövő csomag és árutartalmú levélküldemények közül a legtöbb Kínából, Németországból és Hollandiából érkezik Magyarországra.Arról is beszélt, hogy a közönséges levélként feladott árutartalmú küldemények átfutási ideje nem csak a Magyar Postán múlik, hanem több tényezőtől is függ, köztük az e-kereskedő aktuális árukészletétől, a feladási ciklustól, a vámkezeléstől. Példakánt említette, hogy a Távol-Keletről rendelt árutartalmú levelek esetében a lassabb szállítási megoldások miatt előfordulhat akár 30-40 napos kézbesítés is., folyamatosan dolgoznak azon, hogy a Magyar Postát vonzó munkahellyé tegyék. A Magyar Posta idén a minimálbér és a garantált bérminimum emelését is figyelembe véve átlagosan 14 százalékos bérfejlesztést hajt végre, 2018-ban 12 százalék, majd 2019-ben 6 százalék további bérfejlesztéssel számolnak a vállalatnál - tette hozzá Majláth Zsolt.