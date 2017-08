Kötelezővé teszi Brüsszel az elektromos autókat? - Vihart kavart az újabb kvótaterv

a testületnek egyelőre nincsenek olyan tervei, melyek szerint egyfajta kötelező elektromos autó kvótával segítené elő az autóipar fellendülését a Volkswagen dízelbotránya után.

Schultz ötpontos intézkedési terv részeként javasolta az intézkedést, amelyben egyebek mellett világosabb szabályozást, illetve szigorúbb következményeket írna elő az autóiparnak arra az esetre, ha egy gyártó megszegi a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó határértékeket; emellett egy németországi akkumulátorgyár alapítását is szorgalmazza.

Angela Merkel - aki korábban többször a dízelmotorok démonizálása ellen szólalt fel - hétvégi kampánybeszédében határozottan elutasította a kötelező elektromos-autó kvóták ötletét, mert szerinte egy ilyen kvóta nem működne hatékonyan az EU-n belül.

A kvóták kijelölése a tervgazdálkodásra emlékeztet, ami sosem volt sikeres

Előzmények Berlinben múlt héten rendezték a dízelcsúcsot, amelyen az iparág képviselői, tartományi miniszterelnökök és a szövetségi kormány abban állapodtak meg, hogy a gyártók több mint ötmillió Euro-5 és Euro-6 normás dízelautó szoftverfrissítését végzik el önként és ingyen, így átlagosan 25-30 százalékkal csökkenhet az érintett járművek nitrogén-oxid kibocsátása. Az autók hardverfrissítését azonban elutasította a szakma.

Közben mind több városban és országban vetülnek fel a dízelek kivezetésére vonatkozó elképzelések. Legutóbb, júliusban az Egyesült Királyságban jelentették be, hogy 2040-től betiltanák a benzin- és dízelüzemű autók forgalomba hozatalát a légkör védelmére hivatkozva.

A német kormányzati jelzések ellenére az Európai Bizottság hétfői reakciója szerintAz ötletet pénteken vetette be a német szocdem párt, amely ugyanakkor nem támogatja egy, a dízel üzemű autók kivonására vonatkozó konkrét dátum meghatározását. A pártot vezető, német kancellári ambíciókat dédelgető Martin Schultz, aki 2012-től 2017-ig az Európai Parlament elnöke volt, úgy véli, egy minimális elektromos autó számot, illetve arányt előíró kvóta jelentősen öszönözné új technológiák fejlesztését; konkrét számokat ugyanakkor nem említett a politikus.Schulz egyértelműen nyomás alá kívánja helyezni az iparágat, ezért szeptemberre újabb dízelcsúcs összehívását sürgeti, amelyen szerinte az addig elért eredmények függvényében további szigorú lépésekről is döntés születhet. A német szövetségi környezetvédelmi hivatal, az Umweltbundesamt igazgatója pedig mindemellett a dízelüzemanyag benzinhez képest élvezett adóelőnyének eltörlését javasolja A kancellár szombaton kritizálta a német autógyártók vezetőit, mivel a dízelbotrány szerinte megingatta a német autókba, az ország elsőszámú exportcikkébe vetett bizalmat, ezért felszólított az iparágat, hogy tegyenek meg mindent a fejlesztések területén. Merkel - újraválasztási kampánya első állomásán, Dortmundban - ugyanakkor azt is jelezte, a kormány minden támogatást megad a kiemelt fontosságú iparágnak.A környezetvédelmi minisztert a szociáldemokrata párt (SPD) adja Németországban, a kormányzó koalíció kisebbik tagja. A párt ugyanakkor az őszi választásokon várhatóan Angela Merkel kancellár legnagyobb kihívója lesz. Míg a közvélemény-kutatások szerint népszerűségben a kancellár kereszténydemokrata pártja mögött jelentősen elmaradó SPD támogatná a tervet az elektromos autók elterjedésének támogatása érdekében, értesülések szerint a CDU-nál nem voltak elragadtatva az ötlettől. A Stuttgarter Zeitung által idézett CDU-politikusok egyöntetűen kritizálták a kvótatervet.- fogalmazott Norbert Barthle, a CDU közlekedési miniszter-helyettese a Reutersnek.