Külföldön is felkapták a magyar sikersztorit

A CryptTalk a telefonhálózat megkerülésével működik, vagyis a hívás előtt az okostelefonokon futó alkalmazások kialakítanak egy közös titkosítókulcsot, amihez még a CryptTalk sem fér hozzá. Az esetleg elcsípett adatfolyamot pedig akkor sem lehet megfejteni, ha később mindkét készüléket fel tudják törni a feltételezett támadók, mert a CryptTalk-beszélgetésekhez használt titkosítási kulcsok állandóan változnak, és sehol nem tárolódnak.

A kormány közbelép

Ha bármelyik hatóság megkeres, hogy A és B nem jó fiúk, akkor ki tudjuk őket zárni a saját rendszerünkből, átterelve őket egy olyan csatornára, amelyet valószínűleg már meg tudnak figyelni. Ezzel korrektek vagyunk a hatóságokkal, de az ügyféllel is, mert előzetesen értesítjük, hogy kizárjuk a szolgáltatásból

Ügyvédi irodákat, tőzsdei tradereket, celebeket és drágakővel üzletelőket is találunk a magyar cég ügyfelei között, amelytől épp most kért ajánlatot egy neves európai focicsapat is. Úgy tűnik a biztonságos telefonvonal sokak számára nagy érték és ez az, amit a cég CrypTalk nevű szolgáltatása meg tud adni nekik. "A foci menedzserek nem sokban különböznek a tőzsdei traderektől: mindketten drága "áruval" kereskednek és telefonon egyeztetnek" - mondta a Financial Timesnak Kun Szabolcs, az Arenim Technologies ügyvezetője.Kun és alapítótársa, Megyeri Attila korábban telekommunikációs szakemberként dolgoztak, amikor különböző szektorok kereskedői jelezték nekik, hogy rejtélyes módon az árfolyamok kedvezőtlenül változtak egy-egy telefonon megkötött dealt követően. Ahogy egyre több ügyfelük számára is egyértelművé vált, hogy lehallgatják beszélgetéseiket, elkezdtek kifejleszteni egy olyan szoftveres megoldást, ami biztosítja a vonalat és nincs úgynevezett "back door", ami lehetővé teszi, hogy a hatóságok vagy hackerek belehallgassanak a beszélgetésekbe.Bár a szolgáltatók is kínálnak védett vonalat, de ezek esetében a titkosítási kulcsot saját szerverükön tárolják, így ahhoz különleges esetben hozzáférhetnek a hatóságok, de egy hacker is megszerezheti.Az ötlet megvalósítását angyal befektetők finanszírozták - ahogy a European Startup Monitor szerint a magyar startupok 37 százalékának esetében. A céget Stockholmban jegyezték be, ahol a magánszféra védelmére megfelelő jogi szabályozási háttér van és - ahogy Kun mondja - ott fontosnak tartják a "szólásszabadságot meg az ilyen dolgokat." A fejlesztési csapat ugyanakkor maradt Budapesten és 2014-ben letölthetővé vált a szolgáltatás iPhone-ra, az Android-verzió pedig idén várható.A magyar kormányzat azonban majdnem keresztbe tett az alakuló sikersztorinak, amikor a terror-ellenes intézkedéseinek egyikeként tavaly márciusban benyújtott egy olyan törvényjavaslatot, amely beszüntette volna az olyan cégek működését, amelyek titkosítást lehetővé tevő applikációt gyártanak. Így akarták elérni, hogy az ilyen szolgáltatásokat ne használhassák terroristák. Az utolsó pillanatban azonban a javaslatot visszavonták, így a cég megmenekült. A váratlan fordulatot valószínűleg az okozhatta, hogy a javaslat benyújtása előtt egy héttel kapta meg a cég - az állami háttérű - Magyar Innovációs Szövetségtől az Innovációs Nagydíjat. Kun szerint ez is bizonyítja, hogy a magyar kormány támogatja a startupokat. Az ügy ugyanis komoly sajtóvisszhangot kapott: "Saját marketing büdzsénkből nem tudtunk volna finanszírozni egy ilyen méretű médiakampányt" - mondta a lapnak Kun.Azóta az állami aggályokra is sikerült megoldást találnia a cégnek.- mondja Kun arra a kérdésre, mi történik, ha fejlesztést terroristák használják.