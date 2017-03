Elfogyott a türelem, zuhan a Duna House

Gyakorlatilag a tavaly novemberi részvénykibocsátás óta esik a Duna House árfolyama

Már 14 százalékkal alacsonyabb az árfolyam, mint a jegyzéskor

Zuhan a Duna House

Idén már 12 százalékot esett a tavaly a magyar tőzsdére bevezetett Duna House-részvények árfolyama, az esés az elmúlt napokban gyorsult be, azt követően, hogy a vállalat közzétette legfrissebb számait, amikből több figyelmeztető jel is kiolvasható.

Miért esik?

az üzemi eredmény 62 százalékkal csökkent, amiben 85 millió forint egyszeri költség is szerepet játszott, de a tavaly bevezetett jutalékplafon (emiatt halasztotta el a részvénykibocsátását első nekifutásra a DH) is nagy visszaesést okozott, és az ingatlanfejlesztésből származó eredmény is jelentősen csökkent

a franchise szegmens már operatív szinten is veszteséges volt, a saját iroda üzemeltetési szegmens operatív eredménye 13 százalékkal csökkent, a pénzügyi termék-közvetítés operatív eredménye 61 százalékot zuhant, az ingatlan befektetések szegmens üzemi eredménye 37 százalékkal volt alacsonyabb

a tavalyi negyedik negyedévben a lengyelországi pénzügyi termék-közvetítés és a magyarországi saját iroda szegmens teljesítménye elmaradt a menedzsment várakozásától

a pénzügyi termék-közvetítés bevétele 13, bruttó fedezete 47, működési eredménye pedig 61 százalékkal csökkent

a cégcsoport adózás előtti eredménye 59, adózott eredménye 67 százalékkal csökkent

Nem sokan jártak jól

A Duna House múlt hét végén tette közzé gyorsjelentését, amiből sok pozitívum mellett azért néhány negatívum is kiolvasható volt. Bár az egész éves árbevétel (4,8 milliárd forint) és az adózott eredmény (1,17 milliárd forint) még soha nem volt olyan magas, mint 2016-ban, a tavalyi negyedik negyedévbenA Duna House papírjait 3960 forintos áron lehetett lejegyezni, de a befektetőknek lehetőségük volt 10 százalékos diszkont mellett 3564 forinton is papírokat jegyezni. Mostanra azonban az árfolyam már mindkét szintnél jóval lejjebb áll, a mai több mint 4 százalékos eséssel 3405 forintra esett a DH árfolyama, vagyis aki jegyzett a cég papírjaiból, és még mindig tartja a részvényeket, az jelenleg 14 százalék mínuszban ül, a piaci árfolyam azonban a kedvezményes jegyzési árnál is 4,5 százalékkal alacsonyabb. Vagyis a DH kisrészvényesei közül nem sokan kerestek pénzt a papírokon, utólag visszanézve azok jártak jól, akik részt vettek a részvényjegyzésben, és még az első két kereskedési napon kiszórták a részvényeiket, amikor még 4000 forint felett állt az árfolyam (a csúcs 4088 forint volt még tavaly november 11-én).