Pluszba fordult a DAX 2017.09.25 11:24

A reggeli esés után a DAX már pluszba kapaszkodott vissza, most 0,2 százalékos emelkedést mutat. A német tőzsdén gyengén teljesítenek a bankpapírok, a Commerzbank és a Deutsche Bank is 1 százalék feletti esést könyvelt el. A Commerzbank a múlt heti emelkedés után korrigál, de a német választások eredményei is befolyásolhatták a szektorhangulatot.

A Lufthansa részvényei haladnak az élen a DAX index részvényei között, a légitársaság papírjai másfél százalékot emelkedtek. A Reuters értesülései szerint 200 millió euró értékben vásárolhat a fizetésképtelen Air Berlin eszközeiből.