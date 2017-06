Luxushekk és flexelés Budapest új gizda strandján

Ami tetszett

A víz tényleg kristálytiszta, messzebbről szép kékeszöld a színe, főleg a világos homokkal adja azt az érzést, mint ha tengerparton járnánk. A homok is kiváló minőségű, a part szebb, mint sok, jónak mondott homokos tengerparti rész Horvátországban, a hangulaton a pálmafák is sokat dobnak. A partot nap közben is rendszeresen takarítják, ritkán látni szemetet a parton vagy a vízben.

Világos homok, kék víz Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Itt aztán tényleg minden van, ami az aktív pihenéshez kell, vízi élménypark, sportpályák, beach fitness, csúszdák, játszótér, hamarosan wakeboard pálya is, koktélbárok, még családi masszázs is van, akármit is jelentsen ez.

Lehet edzeni, de árnyék sehol Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Vízi élménypark 3900-ért Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Itt érdemes megemlíteni, hogy a lampionos-díszkivilágításos szigetes hagyományokat Gerendaiék a Lupa-tónál is tovább vitték, és remek kiegészítőkkel rakták tele a partot, a babzsák fotelek, a dizájngombák, a pálmafák vagy a zászlók csak apróságok, de sokat hozzátesznek a hangulathoz.

Gombák Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Magyar strandokon ritkán (sehol máshol?) látható, gazdag ételválaszték várja a strandolókat, bőven ki lehet mozdulni a lángos-hekk-palacsinta-főtt kukorica négyszögből és ki lehet próbálni a chilis-citrusos ráksalátát vagy a grillezett ananászos, teriyaki szószos hamburgert, de azért nagyon úgy tűnt, hogy a klasszikusokra nagyobb az igény, a 650 forinttól induló lángosért jóval többen álltak sorba, mint a 2000 forintos kuszkusz-garnéla salátáért.

Jól fogy a lángos Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Szinte minden drágább, mint mondjuk a balatoni strandokon, de hát ez itt a prémium világ, prémium árakkal és persze prémium alapanyagokkal: az egyik árus elmondta, azért 2000 forint a 35 dekás hekk, mert ez a Magyarországon kapható legjobb minőségű halból készül, ráadásul itt máshogy irdalják és speciális fűszerkeverékben forgatják meg. Hát ezt kell megfizetni!

Királyrák kovászos uborkával Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Jól működik Gerendaiék HR-osztálya, a Lupa-tónál a személyzet minden tagja, a pénztárostól a büfésekig, a sofőröktől a biztonsági őrökig, a takarítóktól a menedzserekig kedves és segítőkész, ez azért Magyarországon még mindig nem alap, ezért is érdemes külön kiemelni. Egy hosszú szezonban biztosan lesznek majd helyzetek, amiket nem optimálisan kezelnek, a kezdet azonban biztató.

Kedvesek, segítőkészek Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Ami nem tetszett

Érdemes felkészülni arra, hogy még egy X6-os BMW-vel vagy Q7-es Audival sem lehet közvetlenül a tóparton parkolni. És akkor még óvatosan fogalmaztunk, a parkolótól ugyanis jó néhány perces sétával lehet elérni a strand központi részét, a túloldali Coke Lounge-ról nem is beszélve, kisgyerekekkel pedig érdemes közel 10 perces gyaloglásra készülni. Elvileg elektromos golfautók közlekednek a parkoló és a strand között, de hogy ez hogyan működik, kinek jár, milyen "megállókban" lehet fel/leszállni, az nem egyértelmű, a többség gyalog vág neki a túrának. Ráadásul csúcsszezonban biztosan nem tudnak mindenkit elszállítani a golfautókkal.

Néha jön, néha nem jön Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Sok mindenre számít az, aki 3000 forintért megveszi a belépőjét a prémium strandra, de arra biztosan nem, hogy munkagépek és flex zaja várja. Pedig a Lupa-tónál egyelőre ez a helyzet. Bár a hivatalos megnyitó tavaly júliusban volt, a folyamatos fejlesztések miatt a strandkomplexum még mindig nem készült el teljesen, most éppen több nagyobb épületet húznak fel, az építési területen több munkagép, daru, teherautó stb. dolgozik, a munkások kalapálnak, flexelnek, tényleg nem ez az, amire az ember egy tóparton vágyik. Ráadásul erről sehol nem találni információkat, vagyis már csak a belépés után, a helyszínen derül ki, hogy madárcsicsergés helyett a flexet kell hallgatni. Nagy mínuszpont.

Ez még eltart egy darabig Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Ezek közül a flex hangja csak az egyik, és amikor véget ér az építkezés, valószínűleg a flexelés is megszűnik, arra azonban érdemes felkészülni, hogy a strand prémium része nem a csendes kikapcsolódásra van kitalálva. Egész nap szól a zene, ami egy strandon nem meglepő, ráadásul nem is túl hangosan, a zavaró inkább az, hogy a part nagy részén egyszerre legalább két különböző helyről is jön a zene, olyan, mint ha Gerendaiék egy kis Sziget-feelinget akartak volna becsempészni a tópartra. Ebből a szempontból csodálatos hely a tó hátsó része, ahol a Rock Burgernél megy mondjuk az Iron Maiden, a Coke Lounge felől pedig hallani egy kis Guettát. Egyszerre. Pont, mint amikor két éve egyszerre lehetett Avicii-t és Marizát hallgatni a Szigeten. És csak hab a tortán, hogy a strand nagy részén hallani a közeli 11-es út forgalmának zaját, remek aláfestés.

Chillout, Ambient, EDM Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Láthatólag figyeltek arra a Lupa-tónál, hogy a fák hiánya miatt a parton sok napernyő és fedett baldachinos ágy alatt lehessen árnyékba húzódni, ezekért egyébként fizetni kell, egy ágy naponta 5000 forintba kerül, van is rá igény, mindkét oldalról, valószínűleg az üzleti modell része, hogy a strandolók minél több szolgáltatásért fizessenek. Ez eddig rendben is van.

Árnyék 5000-ért Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Mindenütt máshol viszont egyszerűen nincs árnyék, ez alól csak a gyerekeknek kialakított partszakasz a kivétel, ahol felszereltek néhány árnyékolót. A játszótér, a sportpályák, a szabadtéri edzőterem felett vagy közelében sincsenek árnyékolók, részben ezért nem is sokan használják őket.

Árnyékoló mutatóban Fotó: Nagy Viktor, Portfolio

Mindenkinek valamit

A lupa-tavi prémium strand olyan, mint a Sziget Fesztivál, mindenkinek akar valamit adni, ami a Szigeten a Bad Religion, Metzker Viki, Major Lazer meg Galla Miklós, az a Lupán a koktélbár, gyerekstrand, gyúróterem és wakeboard pálya. Persze logikus, a szezon rövid, a matek valószínűleg csak úgy jön ki, ha Gerendaiék a pénzesebb szinglikre vagy a sportolni vágyókra éppúgy lőnek, mint a tehetősebb családokra. A kínálat az árnyékot kivéve mindenben széles, mindenki megtalálja, amire egy strandon szüksége van, egy valamire azonban senki sem vágyik, abból kevesebb kellene, az pedig a flex.

Part Fotó: Nagy Viktor, Portfolio