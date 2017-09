Magyar cég vizsgálja a szlovák gázvezetékterv megvalósíthatóságát

A tanulmány fő célja a szükséges technikai, gazdasági, pénzügyi és környezetvédelmi részletek meghatározása, de az optimális útvonalra és a várható piaci hatásokra vonatkozóan is konkrét megállapításokat kell tennie. A tanulmány következtetései a projekt paramétereire vonatkozó jövőbeli döntések alapjául fognak szolgálni. Az egyebek mellett mérnöki szolgáltatással és tanácsadással foglalkozó Euroilnak - amely értesülések szerint a Paks 2 projekt konzultációs szolgáltatásra kiírt közbeszerzése iránt is érdeklődik - 2018 júniusáig kell elkészítenie a megvalósíthatósági tanulmányt - számolt be a The Slovak Spectator.A megvalósíthatósági tanulmány költségeinek 50 százalékát az Európai Bizottság Európai Hálózatfinanszírozási Eszközének keretéből finanszírozzák, a gázvezeték megépítését az EU az úgynevezett közös érdekű projektek (PCI-k) között tartja számon. A vezetéktől az európai energiabiztonság fokozását várják, amely az alternatív útvonalnak köszönhetően a források, illetve a földgáz-ellátási útvonalak diverzifikációt is szolgálja.Az Eastring tervezetét 2014-ben egy energetikai konferencián mutatta be a szlovák Eustream. Az 1,1-1,5 milliárd eurós becsült költségű vezeték nyomvonalára vonatkozó két tervváltozat egyike Törökország-Bulgária-Románia-Magyarország-Szlováki a útvonalat követne 1015 kilométer hosszan, míg a rövidebb, 744 kilométeres variáció Románián, Magyarországon és Szlovákián haladna át. A tervezett kapacitás évi 20 milliárd köbméter lenne, ami azonban később, az igények függvényében megduplázható lenne. A vezeték orosz, azeri, iraki, iráni, illetve ciprusi eredetű földgázt szállíthatna, de akár a Nyugat-Európából érkező szállítmányok továbbítására is alkalmas lehet.