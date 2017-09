Magyar gyógyszercég igyekszik a tőzsdére

Nem dőlt el, hogy a tőzsdére lépés lesz-e a fő forrásbevonási módszer. Kézenfekvőnek tűnik előtte egy komoly banki forrásbevonás. A cég jelen állapotában és az alacsony kamatkörnyezetben viszonylag könnyen tudnánk az árbevétel 50-100 százalékát elérő, hosszú távú banki hitelhez jutni. De nem a forrás megtalálása nehéz, hanem az, hogy mire költsük a megszerzett forrást. Ki kell találnunk, hogyan fejlődünk tovább belföldön, illetve hogy az exportpiacainkat hogyan építjük fel. Egyértelmű lenne a szolgáltatás- és termékpaletta bővítése, de indíthatunk egy másik üzletágat is

Ha sikerül komoly kapacitást és egy jó ellátási láncot biztosítanunk, akkor ígéretes lehetőség, hogy a közép-európai bérszínvonalon tudunk termékeket gyártani és értékesíteni nyugati piacokra

Jójárt Ferenc az interjúban elmondta, céljuk, hogy pár éven belül tőzsdére lépjenek, mivel rendkívül jó finanszírozási lehetőségnek tartják. Számtalan külföldi példa van ugyanis arra a cég vezére szerint, hogy egy bizonyos cégméret fölött szinte elkerülhetetlen a tőzsdei jelenlét. Gyorsító pályára állítja a vállalatot egy ilyen kaliberű forrásbevonás.- árulta el Jójárt Ferenc.A Goodwill Pharma vezére beszélt arról is, hogy nem visszatartó erő a számukra, hogy a BÉT-en régiós összevetésben csekély a forgalom. Úgy látják ugyanis, hogy a hazai intézményi befektetők folyamatosan keresik a lehetőségeket. Ha van jó sztori, jönnek a befektetők. A gyógyszeripar töretlenül fejlődik, így mindig van pénz és lehetőség ebben az ágazatban.Jójárt Ferenc arról is szólt, hogy Magyarországról mind a hét szomszédos országot szeretnék elérni, Szerbiában már erős a jelenlétük, onnan is a környező államokba akarnak továbbmenni. De elsősorban a hasonló méretű országokban, Szlovákiában, Csehországban vagy a balti államokban kívánnak terjeszkedni. Ehhez keresik a forrásokat és a megfelelő csapatot. Szerintük ugyanis az egyik kulcskérdés, az emberi erőforrás megtalálása. Ugyanakkor a német vagy osztrák piacon is lehet érvényesülni.-tette hozzá a cég vezére.