Magyarok 30-40 milliót fizetnek egy autóért, hogy aztán ne éljék át azokat az élményeket, amiket mi átéltünk

Több mint 14 éve

Sokaknak úgy tűnhet, hogy a Porsche csak néhány éve gyárt autókat Lipcsében, pedig a kelet-németországi gyártási helyszínt már 1999-ben kiválasztották, az első kapavágásra 2000 februárjában került sor, 2002 augusztusára nem csak a gyártócsarnokok, de az üzemek mellett futó tesztpálya és a látogatóközpont is elkészült, utóbbi fontos része a lipcsei Porsche-központnak, hiszen az étteremmel, Porsche modell-kiállítással, konferenciatermekkel és shoppal ellátott ufószerű épületnél vehetik át az új tulajdonosok a Porschéiket.

Forrás: Porsche

A Porsche egyébként 17 németországi helyszínt vizsgált meg, mielőtt Lipcse mellett tette volna le a voksát, a német helyszín azért is fontos volt, hogy képletesen továbbra is rákerülhessen az autókra a Made in Germany pecsét, Lipcse mellett szólt azonban a relatíve olcsó munkaerő, és a kiváló vasúti és közúti infrastruktúra is. 2002 végén megkezdődött a Porsche első SUV-jának, a Cayenne-nek a gyártása, az első autókat 2002 decemberében vették át a tulajdonosaik. Az azt követő években a Carrera GT sportautót (2003-2006-ig, összesen 1270 darabot) is itt gyártották, 2009-ben a Panamera luxuslimuzinnal, 2013-ban pedig egy Cayenne-nél kisebb SUV-val, a Macannal bővült a paletta.

Forrás: Porsche

Jelenleg a Cayenne, a Panamera és a Macan legújabb szériáiból naponta összesen közel 650 darabot gyárt a három műszakban dolgozó több mint négyezer alkalmazott a 365 ezer négyzetméternyi gyártási területen, amelyre eddig összesen 1,3 milliárd eurót költött a Porsche.

Forrás: Porsche

Gyártás 4.0

A Porsche lipcsei gyártóbázisának négy fontos egysége van, mégpedig az összeszerelőüzem, ahol párhuzamosan, ugyanazon a szerelősoron készül a Cayenne, a Panamera és a Macan, a karosszériaüzem, ahol a Macan és tavaly óta a Panamera karosszériája készül, a lakkozó üzem és a minőségellenőrzési központ.Részben a karosszériaüzem az, ami miatt a Porsche lipcsei gyártóbázisát a világ egyik legmodernebb gyárának tartják, mivel itt felhőalapú, közel 100 százalékban automatizált (kérdésünkre a Porsche mérnökei elmondták, hogy már most is 98 százalék feletti az automatizáltság, a cél természetesen a 100 százalék) folyamatról van szó. A gyártás elején minden karosszériaelem azonosítót kap, ami minden egyes munkafázisban beolvasásra kerül, így a karosszériaelemeket összeillesztő robotok a felhőben tárolt információk alapján tudják azt, melyik fázisban, melyik elemet, hova illesszenek. A karosszériaelemek hegesztése, ragasztása emberi közbeavatkozást nem igényel, ebben a munkafázisban a Porsche-dolgozók gyakorlatilag csak felügyelik a gyártást. A mérnököktől megtudtuk, hogy emberi közbeavatkozásra csak akkor van szükség, ha egyes karosszériaelemek például deformálódás miatt nem tökéletesen illeszkednek (sok karosszériaelem Hannoverből érkezik, a vasúti szállítás során fizikai behatásra elgörbülhetnek, benyomódhatnak az elemek), ilyenkor szükséges a hibás alkatrész eltávolítása, és a munkafolyamat újraindítása, de erre az esetek elenyésző részében van szükség.

Forrás: Porsche

Egyébként a felhőalapú automatizáláson túl a karosszériánál az anyaghasználat és a különböző rögzítési technológiák is jól mutatják, merre halad az autógyártás. A Panamera karosszériájának közel 45 százaléka alumínium, a külső karosszériaelemek szinte kizárólag alumíniumból készülnek, ami nem olcsó, cserébe viszont könnyebb kasztnit épít belőlük az ebben az üzemegységben lévő 475 ipari robot és a műszakonként 200 dolgozó. A Macannál az alumíniumarány jóval alacsonyabb, így a karosszériaelemek illesztése is nagyban különbözik a két modellnél: míg a Panamera karosszériáját közel 2500 ponton hegesztik, addig a Macanét több mint 5200 ponton, ami jóval energiaigényesebb is. A különbséget az adja, hogy a Panamera 430 acél és alumínium karosszériaelemét különböző speciális mechanikus és termikus eljárással illesztik össze, speciális csavarokat (Flowdrill csavar, a karosszéria közel 600 pontján alkalmazzák), szegecseket és átsajtolt pontkötéseket is alkalmaznak.A lipcsei gyártóbázis másik (ha nem a legfontosabb) egysége az összeszerelőüzem, amelynek különlegessége, hogy a 3 modell, a Panamera, a Cayenne és a Macan gyártása párhuzamosan zajlik, a lakkozott karosszériák felváltva érkeznek az összeszerelő sorokra, a robotok és a Porsche munkásai felváltva építik be a megfelelő alkatrészeket a különböző modellekbe.

Forrás: Porsche

Mindenütt német cégek Az üzemben egyébként akármerre néztünk, mindenütt német márkanevek tűntek fel: a hegesztőrobotokat a Kuka gyártja, az ipari gázokat a Linde szállítja, a daruk a Deutztól érkeztek, a gépek nagy részét a Thyssenkrupp gyártotta. Amikor megemlítettük a nagy német összetartást, a Porsche mérnökei csak mosolyogtak, azt azonban elmondták, hogy az évek vagy évtizedek óta kialakult partneri kapcsolatokat nem szívesen cserélik le, mert például, ha az ipari robotokat Kukáról mondjuk ABB-re cserélnék, akkor a gépek programozóit, kezelőit és a karbantartókat is újra kellene képezni, az pedig idő, pénz stb.

Minőség mindenek felett

Miközben a karosszéria üzemben szinte csak gépek dolgoznak, akad a gyártási folyamatnak egy olyan része, ahol kizárólag emberi munkaerőre támaszkodnak. A finiselés során a Porsche dolgozói kesztyűs kézzel simítják végig a kész karosszériát, hogy egyenezlenségeket keressenek, és ha találnak, jöhet a dörzspapír, a csiszológép vagy akár a kalapács, és a hiba kijavítása, mégpedig folyamatosan haladó futószalagon, ahol egy-egy autó átvizsgálására és esetleges javítására összesen kevesebb mint háromnegyed óra jut. Az egyik Porsche-mérnök a kérdésünkre elmondta, elsősorban az alumínium elemeknél fordulnak elő nagyobb arányban egyenetlenségek, ott akár minden harmadik elemet javítani kell, és az is előfordul, hogy olyan mértékű a deformálódás, hogy a már lakkozás előtt álló karosszériát szét kell szedni, és egy elemet cserélni kell, ezt a munkát általában extra műszakban végzik el. A lényeg, hogy a végeredmény hibátlan legyen, úgy tűnik, ehhez még mindig kell kézi munka, nyilván ez is benne van a Porschék árában.

Forrás: Porsche

A minőségbiztosításra egyébként egy 6 000 négyzetméteres épületet hoztak létre a gyárterületen belül, itt nem csak a gyártás megkezdése előtt méri, teszteli 9 robot és közel 150 dolgozó az egyes alkatrészeket és kész autókat, de a gyártásból is periodikusan kiemelnek járműveket, amelyeken például azt vizsgálják, hogy tizedmilliméter (általában 2-3 tizedmilliméter a tolerancia) pontosságúak-e az illesztések.

Forrás: Porsche

A lipcsei Porsche-gyár melletti tesztpályán próbálják ki az üzemben elkészült autókat, a gyárlátogatás alkalmával a Panamerákkal mehettünk néhány kört, sajnos csak a hivatalos tesztelők mellé beülve. Egy-egy ilyen kör nagyjából 5 percig tart, és a lényeg nyilván nem az, hogy megnézzék az autók végsebességét, hanem hogy vannak-e olyan azonnal érzékelhető hibái az autóknak, amelyek miatt még nem adhatók ki a vevőknek. A gyári sofőrök azt figyelik, hogy hallatszik-e valahonnan extra szélzaj, jön-e nem természetes zaj az utastérből vagy a futómű felől, rendben van-e az autó kormányzása, megfelelően nyílnak, záródnak-e az ajtók. Ha valami nem stimmel, akkor visszaküldik az autót az üzembe, ahol kijavítják a hibákat.

Forrás: Porsche

Tisztaság Az üzembejárás alatt az egyik japán kolléga mesélte, hogy eddigi pályafutása alatt rengeteg üzemben járt már, de olyan tisztasággal még sehol sem találkozott, mint a lipcsei Porsche-üzemben. És itt nem csak a minőségellenőrző üzemegységre gondolt, amely tényleg olyan, ahol a padlóról lehet enni, de a karosszériagyártásra és az összeszerelő üzemre is, egy japántól ez nagy dicséret.

Környezetvédelem

Első ránézésre nem úgy tűnik, hogy az autógyártás, a luxusautók és a környezetvédelem kéz a kézben járnának, de a Porsche nagyon igyekszik árnyalni az autógyártókról kialakult (negatív) képet, és több projekttel is azt bizonyítja, hogy az autógyártók is odafigyelnek a környezetre, a lipcsei üzem fontos célja a fenntarthatóság biztosítása. Az üzem bejárása során megnézhettük a Panamera karosszériaüzem tetején elhelyezett, összesen 5 megawatt teljesítményű napelemeket, amelyekkel évente közel 800 ezer kWh áramot állítanak elő, és ezzel az alattuk lévő üzem energiaszükségletének egy részét fedezik, de a Porsche más projektekkel is törekszik a fenntartható működésre: a lakkozó üzem a gyár melletti biomassza erőmű hőjét hasznosítja, az üzemcsarnokokban alacsony energiafogyasztású LED-világítást használnak, a Porschékban használt, begyűjtött akkumulátorokkal pedig a lipcsei üzemben napelemekkel előállított energia tárolását igyekeznek megoldani. Amitől pedig tényleg zöld a lipcsei Porsche-üzem, az a gyárak mellett elterülő park: 96 ezer négyzetméternyi területet ültettek be növényekkel, a közel ezer betelepített fa társaságában bivalyok és vadlovak élnek.

Forrás: Porsche

Fontos a vasút

Élmény

A Porsche az alkatrészek és a kész autók szállításánál is fokozottan használja a vasútat: az elmúlt években naponta átlagosan három vonat, évente közel 12 500 vagon érkezett a lipcsei üzemhez, karosszériaelemekkel és alkatrészekkel megrakva, de a másik irányba is nagy a forgalom: az elkészült autók közel 80 százaléka vasúton hagyja el a lipcsei üzem területét. A beérkező forgalomban nagy változást jelent, hogy a Panamera első generációjához a karosszériaelemeket a hannoveri Volkswagen-üzemben gyártották és lakkozták, és készen szállították a lipcsei üzembe összeszerelésre, a Panamera második generációját azonban teljes egészében Lipcsében gyártják, ez azt is jelenti, hogy a karosszériaelemeket már nem kell külső üzemből vasúton a lipcsei gyárba szállítani.Lipcsében lehetőség van arra, hogy a vevők a Porsche-gyárban személyesen vegyék át az autójukat. A teljes programnak része lehet az üzemlátogatás, az autókiállítás megtekintése vagy akár egy ebéd a látogatóközpont éttermében, de a legnagyobb dobás mégiscsak az, hogy a megvásárolt autóval megegyező típusú autóval a Porsche 3,7 kilométeres, világhírű versenypályák kanyarjainak (Suzuka S (Suzuka/Japán), Parabolica (Monza/Olaszország) másolataival teletűzdelt tesztpályáján lehet körözni. A teljes (fizetős) program közel 5 órán át tart, és valószínűleg életre szóló élmény, érdekes, hogy sokan kihagyják.

Forrás: Porsche