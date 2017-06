Már az Amazonon is lehet rendelni IKEA bútorokat

Az IKEA még a hónap elején jelentette be, hogy a növekvő verseny miatt diverzifikálni akarja az online üzletágát , így tárgyalásokba kezdett két külsős szereplővel, az Alibabával és az Amazonnal is. A svéd vállalat ugyan korábban még sohasem értékesített termékeket más cégeken keresztül, de a hosszú távú tervekben szerepel az akár más áruházakkal való integráció és a kisebb boltforma is, ugyanis szerintük a változtatások szükségesek ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a vásárlók új szokásaihoz. Egyébként a 2016 augusztusában zárult pénzügyi évben az IKEA online értékesítései 30 százalékkal, 1,4 milliárd euróra emelkedtek, ami azonban még mindig csak töredéke volt a teljes, 34,2 milliárd eurós árbevételnek.Azonban itt még nincs vége a történetnek, ugyanis mielőtt összecsordulna a nyál a szánkban, van egy rossz hírünk azok számára, akik csak a húsgolyókért jártak a svéd áruházláncba, ugyanis a szószt ugyan meg lehet venni az Amazonon, de húsgolyókat továbbra is csak az Ikeában kaphatunk. Nagyon úgy tűnik ez az egyetlen út ahhoz, hogy az emberek alkalomadtán továbbra is betévedjenek a svéd bútorboltba.

