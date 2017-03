Már az olajipar is a szélenergiára fogad

Az olajiparnak számos jó oka van a szélenergia felé elmozdulni, miután az olajkitermelést nem egy térségben a mezők kimerülése veszélyezteti. Ezzel szemben a szélfarmokba való befektetés megtérülése jól számítható, amihez a villamos energia árak szabályozása is hozzájárul.Bár a világ energiaellátásának mintegy harmadát továbbra is a nyersolaj biztosítja, a fosszilis energiahordozók alternatívái, mint a nap- és szélenergia már érezhetően korlátozzák az olaj iránti keresletet, ezért a társaságok elkezdték üzleti stratégiájukat hozzáigazítani a tisztább energiaforrások iránti növekvő kereslethez. A jövő pedig várhatóan a trend folytatódását hozza majd: a BNEF szerint a megújuló energiaforrások, és ezzel összefüggésben például az elektromos autók előretörése azzal fog járni, hogy 2040-re a jelenlegihez képest napi 13 millió hordóval csökken a világ olajkereslete.A változás az Északi-tengeren is megfigyelhető, ahol az olajkitermelés az elmúlt 15 évben folyamatosan csökkent, miközben a gyarapodó számú szélfarmokhoz kapcsolódóan a gazdasági aktivitás egyre fokozódott. Az ezredfordulótól 2017-ig, egyre emelkedő intenzitással körülbelül 99 milliárd dollár értékben hajtottak, hajtanak végre befektetéseket a piaci szereplők az északi-tengeri szélenergia projektek keretében a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) becslése szerint. Az offshore szélenergia kapacitások azonban globálisan is dinamikusan bővülnek, a 2030-as évtized elejéig a jelenlegihez képest mintegy megháromszorozódva.

Forrás: Bloomberg New Energy Finance

Az olajóriások egyre nagyobb számban való belépése a megújulók piacára egy hosszabb távú trend részét képezi. Ezek a társaságok jelentős gyakorlattal rendelkeznek a marketing területén, ráadásul számos riválisuknál jóval kedvezőbb feltételek mellett tudják finanszírozni a projekteket. Az olajóriások beszállása a szélenergia üzletbe ezért az árak leszorításához is hozzájárul.Ez utóbbit jól illusztrálja, hogy a norvég Statoil angol partokhoz közeli Dudgeon nevű szélfarmja 40 százalékkal lesz olcsóbb a hat évvel korábban a közelben épült szélfarmnál. A Statoil lebegő szélfarmok telepítését is tervezi, amelyekkel kiküszöböli a turbinák tengerfenékhez rögzítésének masszív költségeit is. A társaság hasonló projektekkel számol a német és norvég vizeken is, decemberben pedig egy New York-i offshore szélfarm építését nyerte el egy aukción. De hasonló terveket dédelget a Shell is, amely külön egységet hozott létre a tiszta energiaforrások és technológiák terén kínálkozó üzleti lehetőségek meghatározására és kiaknázására. A szélfarmok már csak azért is különlegesen foglalkoztatják a társaságot, mert a szélturbinák által termelt villamos energiával elektrolízis útján hidrogént tudnak előállítani, ami a Shell várakozásai szerint a következő évtizedek egyik legfontosabb alternatív üzemanyaga lehet.Az offshore szélenergia költségeinek csökkenése nyomán a technológia már olyan, hagyományos technológiákkal is kezd versenyképes lenni, mint a nukleáris energia. A napjainkban üzembe álló kapacitások körülbelül fele áron termelnek villamos energiát, összehasonlítva a 2012 környékén átadott szélfarmokkal, köszönhetően a verseny erősödésének, és például a nagyobb turbináknak is. A jelenlegihez képest a költségek 2035-ig további 26 százalékkal mérsékődhetnek a BNEF szerint. Az olajtársaságok pedig kedvező ajánlataikkal egyre gyakrabban verik meg a nyilvános villamos energia árveréseken a vezető árampiaci ellátókat is, nem kis részben a tengerfenékre telepített masszív szélturbináiknak köszönhetően.