Mit szeret hallani egy részvényes? Hát azt, hogy a vállalat, amelyben tulajdonos szépen nő, nem csak organikusan, hanem akár felvásárlásokkal is, a működési környezet javul, és ebből az egészből ő, mint tulajdonos nem csak az árfolyam emelkedésén, hanem (főként egy osztalékpapírnál) az emelkedő osztalékon keresztül is profitál. Na, a Magyar Telekom nem ilyen cég. Régen olvastunk annyi pesszimista kijelentést a Telekom menedzsmentjétől, mint most, de persze valahogy meg kellett indokolni, hogy a tavalyi és az idei 50-55 milliárd forint szabad cash-flowból miért fizet csak részvényenként 25-25 forint osztalékot a cég. De persze ennyi óvatoskodással könnyen le is lehet beszélni a várakozásokat, hogy aztán (főleg, ha a UPC vagy a Digi még sem lesz olyan kemény ellenfél) jól meg lehessen verni azokat, és a végén mindenki boldog legyen mondjuk egy 35 forintos osztalékkal.

tovább a cikkhez...