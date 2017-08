Megint bevásároltak Mészárosék

Újabb nagybevásárlás a Konzumnál

A megállapodások alapján a részvények átlagára 228,9 forint, így a Konzum összesen 4,466 milliárd forintot fizetett az Appeninn 49,02 százalékáért. A vételár közel 28 százalékkal alacsonyabb, mint a tegnapi záróár.

Mivel foglalkozik az Appeninn?

Őrület a cég papírjaiban

ha muszáj lenne fundamentumokkal érvelni, akkor azt mondanánk hogy a részben szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról (SZIT) szóló törvény idei finomítását követően kezdtek el felfigyelni az ingatlancégekre (Graphisoft Park, Appeninn) a befektetők. Az Appeninn vezetője, Székely Gábor azt nyilatkozta a szabályozással kapcsolatban, hogy pozitívan áll hozzá a frissített SZIT-hez, az Appeninn technikailag vizsgálja a kérdést, és ha van rá lehetőség, akkor szeretnék kihasználni az adóelőnyöket. Erre vehették meg a befektetők az Appeninnt, ez ellen a forgatókönyv ellen szól, hogy nem a SZIT-hírek megjelenésekor, hanem jóval később vetették rá magukat a befektetők a papírokra

sokkal valószínűbb, hogy a kispapír rali érte el a cég papírjait, azokban a napokban ugyanis széttépték a kis kapitalizációjú hazai vállalatok részvényeit, szinte válogatás nélkül húzták fel a spekulánsok a kispapírokat

utólag visszanézve pedig lehettek olyanok is, akik már előre sejtették a Konzum-felvásárlást, és azért kezdték el venni az Appeninn részvényeit

Nem sokkal azután, hogy reggel felfüggesztették a Mészáros-közeli Konzum és Appeninn részvényeinek a kereskedését a BÉT-en, most megérkezett a bejelentés is: a Konzum tőzsdén kívüli ügylet útján megszerezte az Appeninn alaptőkéjének 24,51 százalékát megtestesítő, 9 755 567 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényét, míg a Konzum magántőketársasága, a Konzum PE szintén az Appeninn alaptökéjének 24,51 százalékát (9 755 567 darab) megtestesítő törzsrészvényt vásárolt.Az Appeninn Holding Vagyonkezelő Nyrt-t 2009 végén alapították, a vállalat alacsonyan árazott, nagy hozampotenciállal rendelkező eszközök megszerzésére koncentrál. Az Appeninn többek között A- és B-kategóriás irodaházak piacán aktív, de ipari és logisztikai ingatlanokba is befektet. A vagyonkezelési tevékenység azonban nem csak az ingatlanpiacra koncentrál, más piaci szegmenssel is foglalkoznak, például a nehézgépjárművek piacával. A cégcsoport ingatlanállománya az elmúlt néhány év során dinamikusan bővült, a kezdeti 7 milliárd forintos eszközértékről közel 20 milliárd forintra növekedett. A portfólióban lévő fővárosi és vidéki, összesen mintegy 65 ezer négyzetméteres ingatlanterület kihasználtsága közel 95 százalékos. A vállalat papírjai 2010 óta forognak a Budapesti Értéktőzsdén.Az Appeninn árfolyama gyakorlatilag egy éven keresztül nem mozdult érdemben, alacsony forgalom mellett tavaly szeptember óta 240 forintról 200 forint közelébe csorgott le az árfolyam. Aztán közel két hete felrobbant az Appeninn, 7 nap alatt duplájára emelkedett az árfolyam, az azt követő napokban pedig nagy kilengésekkel ugrált a kurzus.A két héttel ezelőtti emelkedés mögötti érvek: