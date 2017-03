Megismétlődhet a brutális áramár-emelkedés

2017. január 11-én, szerdán extrém magas árakat produkált a magyarországi áramtőzsde (HUPX). Az árak tartósan 150 euró/megawattóra körül alakultak, de előfordult 300 euró/megawattos kötés is. Míg a szerb és szlovén árak esetében ez a tüske szintén megfigyelhető volt, ugyanakkor a cseh, szlovák, román és német piacon nem jelentkezett.

Forrás: REKK, HUPX

Magyarországon és déli szomszédainál az áramkereslet jelentősen megugrott, elsősorban a rendkívüli hideg következtében. Az utóbbi egy évet vizsgálva is a legmagasabb volt az áramfelhasználás a régióban január 11-én. A magyar árrégióban ez a nap messze a legmagasabb fogyasztást hozta: körülbelül 6,5 százalékkal, 1000 megawattal haladta meg az egy héttel későbbit. Magyarországon az átlagos januári hőmérséklethez képest január 11-én több mint 10 fokkal volt alacsonyabb a napi átlaghőmérséklet. A kereslet egyébként egész télen jóval magasabb volt az előző télinél, december-januárban átlagosan 300 megawattal, 6,5 százalékkal haladta meg a bázist.

A hazai erőművi kapacitások közül nagyobb mennyiségek kiestek. Január 11-én több mint 1000 megawatt tűnt el a rendszerből. A kiseések egy része tervezett, előre lejelentett leállás volt, azonban nem ilyen volt például a Mátrai Erőmű leállása, amit a tüzelőanyag (lignit) extrém hideg miatti befagyása okozott - ez önmagában mintegy 500 megawatt kiesését magyarázza. A Dunamenti Erőmű G3-as blokkjának kiesése további minetyg 400 megawatt mínuszt jelentette, és az egyéb gázos erőművek sem teljes kapacitással működtek: a gáztüzelésű erőművek kihasználtsága január 11-én átlagosan 67,8 százalék volt. Az önfogyasztási és tartalék mennyiségeket is beszámítva úgy tűnik, "eltűnt" 340 MW kapacitás a rendszerből.

A hazai import kapacitások beszűkülése. Január 11-én 200 megawattal csökkent az osztrák import lehetősége a magyar és az osztrák rendszerirányító megállapodása érdekében. Az ilyen események egyébként nem számítanak rendkívülinek, de a körülmények együttállása miatt ebben a helyzetben nagyobb súllyal érvényesült a hatása.

A Balkán energiapiacai nem működnek tökéletesen. A szlovén-horvát határkeresztező kapacitás január 11-i kihasználatlansága jól jelzi ez, de a likvid tőzsde hiánya is ebbe az irányba hat. Ahol nincs nagy likviditású tőzsde és piacösszekapcsolás, ott nem működik az árkiegyenlítődés, nem telített határok esetén sem.

Összesen 2440 megawattnyi "esemény" törötént a magyar árrégióban, ami a 17 ezer megawattos régiós fogyasztás 15 százaléka.

A fenti tényezők mellett a régiós keresleti oldal rugalmatlansága is megemlíthető az okok között, a fogyasztók gazdasági megfontolású alapú önkorlátozása ma még gyerekcipőben jár Magyarországon és a régióban.

A REKK szerint a magyarországi árak megugrása több tényező egyidejű hatására következett be:A tágabban vett régióban az ominózus napon lényegesen alacsonyabb árak alakultak ki a magyarországinál, Németországban például 35,9, Lengyelországban pedig alig 30 euró/megawatt fölötti árfolyam volt megfigyelhető. A rákövetkező és a két héttel későbbi szerdák fejleményeit vizsgálva látszik, hogy a piaci árak elkezdtek kiegyenlítődni. 18-án a magyarországi ár 83,8 euróra csökkent megawattóránként, a német átlagos ár pedig 69,7 euróra emelkedett megawattóránként; újabb egy héttel később a német árak már 86 euró körül tartózkodtak, míg a magyar árak 98 eurót tettek ki. A németországi áremelkedés mögött nagyrészt a szélerőművi áramtermelés drasztikus lecsökkenésének hatása, és a fogyasztás ezzel párhuzamos erősödése figyelhető meg. A német piacon 2007-2008 körül nem volt ritka az árak ennél jóval nagyobb mértékű időszakos megugrása, azonban az idei évben erre nem volt példa.

Forrás: ENTSO-E, CROPEX, SEEPEX, POLPX, REKK

Hasonló események kialakulása a hazai tőzsdei villamos energia árak tekintetében a jövőben sem zárható ki - mondta el a tanulmányt ismertető sajtóbeszélgetésen Mezősi András, a REKK kutatója. A néhány évente előforduló átlagnál hidegebb téli (és extrém meleg nyári dőszakok) mellett a régiós energiapiac tökéletlenségei is ebbe az irányba mutathatnak, amelynek helyzetén egy likvid napon belüli piac sokat segítene. A határkeresztező kapacitások rendelkezésre állása szintén döntő lehet ilyen helyzetekben, így az uniós támogatással bővítendő magyar-szlovák határkeresztező kapacitás megépülése érdemben erősíti majd a hazai ellátásbiztonságot.A magyar energiapolitika egyik le nem folytatott vitája a hazai és importkapacitások fejlesztési prioritásainak meghatározása Mezősi szerint: a határkeresztező kapacitások fejlesztése a jelen körülmények alapján elsősorban a villamos energia árak alacsonyan tartását szolgálná, miközben nem kívánatos módon tovább növelné a már így is magas magyar importfüggőséget. Ugyanakkor a hazai kapacitások fejlesztése növelné az energiafüggetlenségünket, azonban az előbbinél magasabb költségen. A magas árak kialakulása mindazonáltal nem feltétlen értékelendő negatívan, hiszen kedvező árjelzést adhat a potenciális befektetőknek, akik a csúcsigények kiszolgálása céljával ruháznának be a magyar energetikába - hangsúlyozta a kutató.