Megjósolta az 1987-es összeomlást, most földindulásra számít

Egymást érték az utóbbi napokban a pozitívnál pozitívabb szakértői vélemények, ami nem is csoda, hiszen szinte megállíthatatlannak tűnnek a tőzsdék az Egyesült Államokban. A Dow értéke például sorozatban 12 napig emelkedett, amire már több évtizede nem volt példa. Ennek ellenére a legendás alapkezelő, aki a Gloom, Boom and Doom hírlevelet is jegyzi, a CNBC-nek adott interjújában ismét pesszimista hangot ütött meg.Faber szerint Trump politikája segítheti az amerikai gazdaságot, de ez önmagában nem lesz elég ahhoz, hogy hosszú távon erősítse az USA részvénypiacát. Véleménye szerint a részvények jelentősen túlvetté váltak, így elkerülhetetlen egy földrengésszerű eladási hullám, amit azonban nem egy ok fog kiváltani.Itt a befektető visszautalt Donald Trump legendás szlogenjére, miszerint: "make America great again", azonban szerinte egy ember édes kevés ahhoz, hogy ezt valóra is tudja váltani. Azt azért hozzátette, hogy ez nem Donald Trump hibája, mivel a frissen beiktatott amerikai elnöknek jelentős ellenszéllel kell megbírkóznia. Itt kockázatként az ország GDP-hez viszonyított hatalmas hitelállományát, az emelkedő kamatlábakat, illetve a csúcson lévő vállalati profitmarzsokat hozta fel.Marc Faber részben arról ismert, hogy örökösen pesszimista hangvételű kijelentéseket tesz a részvénypiacokkal kapcsolatban. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenről rossz véleménnyel van. A befektetési szakember a kínai részvénypiaccal kapcsolatban kifejezetten pozitívan nyilatkozott, míg a nyersanyagok közül a rézben és az aranyban lát jelentős felértékelődési potenciált Faber.

Marc Faber élete





A Marc Faber egy befektetési tanácsadó cég, alapvetően érték alapú stratégiát követ, azonban ez a befektetési politika sokszor keveredik a piac ellen játszó megoldásokkal. Faber általában szeret elvonatkoztatni az éppen aktuálisan mainstream nézettől és inkább alternatív befektetési megoldások iránt mutat érdeklődést. Legnagyobb megérzései között említik, amikor az 1987-es tőzsdekrach előtt egy héttel a részvénypiaci kiszállás mellett érvelt, bár később ő is beismerte, hogy életveszélyes volt ez a tanács.



Véleménye szerint a piaci időzítés a legfontosabb, Faber persze nem tökéletes, 1999-ben például nagyon sok pénzt vesztett azzal, hogy az amerikai piac esésére játszott, 2000 óta viszont minden nagyobb trendet helyesen játszott meg. Megjósolta az olaj, a nemesfémek és egyéb nyersanyagok árfolyamának felrobbanását, sőt a feltörekvő piacokat mindig is a legjobb piacok között emlegette. A pénzügyi válságot is nagyjából jól látta előre, 2007 közepén már nagyobb korrekció eshetőségéről beszélt, 2008 júniusában a Bloombergnek adott interjújában azt vetítette előre, hogy gyakorlatilag minden eszközosztály (részvény, ingatlan, nyersanyag) esés elé néz.



