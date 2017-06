Megkérdezték a magyarokat, mennyire elégedettek a szolgáltatóikkal - Ez az eredmény született

A háztartások az üzemszünetről való tájékoztatás, a leolvasási gyakorlat, illetve a környezetvédelem tekintetében is jobbnak találták szolgáltatójuk teljesítményét 2016-ban, mint korábban. A lakossági fogyasztók a feszültség-kimaradásokat illetően ugyanakkor romlást érzékeltek.

A megkérdezett lakossági felhasználók 72 százaléka jónak minősítette a villamos energia számla értelmezhetőségét, míg 2015-ben ez az arány 68 százalék volt. Hasonló eredményt állapít meg a földgázszolgáltatással kapcsolatos felhasználói elégedettségi mérés is: a számla érthetőségét 2015-ben a megkérdezettek 62 százaléka ítélte jónak, 2016-ban ez 65 százalékra emelkedett.

A magyarországi lakossági és nem lakossági fogyasztók a legtöbb tekintetben- olvasható ki a hivatal felmérése alapján készült közel 170 oldalas jelentésből . Több területen ugyanakkor, így a lakossági fogyasztókkis mértékben.A nem lakossági fogyasztók értékelése nagy vonalakban megegyezett az előző évivel, a feszültség-ingadozásokat azonban a korábbiaknál zavaróbbnak értékelték.A korábbi években rendre az egyik legkritikusabb területnek számított a. A számlák átláthatósága, érthetősége már a 2014-es felmérés szerint is kedvezően változott, a most prubilált jelentés pedig azt jelzi, hogya helyzet e téren - legalább is a hivatal felmérése szerint.A nagyon jó minősítés mindkét évben, mindkét ágazatnál közel azonos mértékben alakult (2015-ben 13%, 2016-ban 12% volt).A MEKH a korábbi évekhez hasonlóan az energiapiaci szolgáltatókkal együttműködve készítette el kérdőíves vizsgálatát a villamos energia és földgázfelhasználók elégedettségének felmérésére. A kérdezőbiztosok összesen húszezer - egyetemes szolgáltatási körbe tartozó - villamosenergia-, és földgázfelhasználót, köztük háztartásokat, vállalatokat, intézményeket kerestek fel, hogy információt gyűjtsenek az energiaellátással és ügyfélkiszolgálással kapcsolatos tapasztalatokról.