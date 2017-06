Meglepő adatra zuhannak az olajárak

Az Egyesült Államok kereskedelmia május 26-án záruló héten, szemben aelemzői várakozásokkal. Az egy nappal korábban az American Petroleum nevű iparági csoport által publikált adatok egyáltalán nincsenek összhangban a szerdai kormányzati statisztikával, aszerint ugyanis a tartalékok 4,6 millió hordóval zsugorodtak.A befektetők ráadásul más forrásból is azt a következtetést vonhatták le, hogy a piaci túlkínálatot esetleg az OPEC összehangolt termeléscsökkentési intézkedése sem lesz képes kezelni.Az ugyancsak tengerentúli EIA szintén szerdán ismertetett új júniusi kitekintése szerint jövőre átlagosan 10,01 millió hordó/nap körül alakulhat a nyersolaj-kitermelés az USA-ban. A jelentés szerint a kitermelés egy fontos lélektani határt is átléphet, miután a tengerentúli olajipar kitermelése. Ráadásul, az EIA májushoz képestis a prognózisát, amely még csak átlagosan 9,96 millió hordós napi kitermelést valószínűsített 2018-ra.Az EIA ugyanakkor a korábban vártnáljövőre, igaz, az idei évre vonatkozó prognózist hajszálnyival emelték. A várakozás 53,61 dolláros átlagos WTI-árfolyamot valószínűsít 2018-ban a korábban várt 55,10 dollár helyett. (A 2017-es várakozás 50,68 dollárról 50,78 dollárra emelkedett.) A Brentre vonatkozó prognózis 2017-et illetően 52,60 dollárról 52,69 dollárra, a 2018-as pedig 57,10 dollárról 55,61 dollárra mérséklődött.Mindemellett a befektetők - nem csupán az Egyesült Államok olajipari aktivitására tekintettel, de más miatt is méltán tarthatnak attól, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének 2018 márciusáig meghosszabbított kitermelés-csökkentési lépése esetleg nem váltja be a hozzá fűzött várakozásokat. A napi 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentési lépéshez a nem OPEC tagok további 600 ezres vállalással járultak hozzá a piaci túlkínálat megszüntetése, ekképp az árak megtámogatása érdekében. Piaci értékelések ez akkor sem lenne feltétlen elegendő a kitűzött célok eléréséhez, amennyiben a megállapodásban résztvevő államok 100 százalékban tartanák magukat az abban foglaltakhoz, fennáll azonban annak a veszélye is, hogy a vállalások nem teljesülnek 100 százalékban.A hírek hatására az olajárak folytatták a május végén indult legutóbbi gyengülésüket; a WTI és a Brent árfolyama egyaránt közel 4 százalékos mínuszban, immár messze 47 dollár alatt állt délután.