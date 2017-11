A nap második felében nem csak a kispapírokat, de a blue chipek közül a Mol-t (+2,3%) is megtalálták a befektetők, aminek köszönhetően a BUX 0,8 százalékos pluszban zárta a napot. Ha a forgalmat nézzük ugyan az OTP-ben kereskedtek a legnagyobb volumenben, azonban az Opus (közel 5 milliárd forint) és a Konzum (1 milliárd forint) papírjaiban is kiemelkedő volt a forgalom.

Rángatják a kispapírokat 2017.11.08 15:32

Elképesztő mozgások vannak ma is a hazai kispapírokban, több részvény árfolyama is limittel emelkedik, míg más papíroknál masszív profitrealizálás kezdődött, ami nem is furcsa az elmúlt napok száguldása után: az EHEP 20, a Konzum 11, az Opus 8,2, az OTT1 19 százalékot emelkedtek, míg a BIF 14,5 százalékot, a FuturAqua papírjai pedig 11,3 százalékot estek.