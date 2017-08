Csúcsközelben az OTP 2017.08.30 13:03

A nap második felében sem tudunk túl nagy mozgásról beszámolni index szinten, az vezető részvényindexek továbbra is fél százalék körüli pluszban állnak. A magyar piac teljesítménye nagyjából beleillik az európai képbe, azonban az egyedi részvények között már vegyes a kép. Az OTP papírjaiban hatalmas a mozgás, a napi mélyponthoz képest 2,5 százalékos pluszban is állt az árfolyam, majd most ismét esik. Ennek az oka az lehet, hogy a magyar nagybank árfolyama megközelítette a mindenkori csúcsát, ami felkeltette a befektetők fantáziáját. A Mol és a Richter papírjai stabilan emelkednek, míg a Magyar Telekom mérsékelten esik.