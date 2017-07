Megtört a Richter lendülete 2017.07.26 09:56

A Richter-részvények árfolyama a június 19-i 7296 forintos történelmi csúcs óta esik, jelenleg 6680 forint az árfolyam, ami közel kilenc százalékos esés. Ma eddig egy százalékot esett az árfolyam, a napos grafiknon látszik, hogy múlt héten megtört a tavaly év végétől behúzott napos trendvonal, azonban a 2015 óta tartó emelkedő trend még nem került veszélybe. Ennek a trendcsatornának az alja közel 6500 forintnál húzódik.

A vállalat egyébként múlt hét szerdán jelentette be, hogy az Európai Bizottság is engedélyezte a Nyugat-Európában Reagila néven futó készítmény forgalomba hozatalát, amely kezdeti emelkedést is hozott a részvény árfolyamában, azonban a lendület nem sokáig tartott.