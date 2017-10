Megvan a megállapodás a Tescónál

A Tesco 2017. szeptember elsejétől - visszamenőleg - a havi bérminimumot bruttó 179 000 forintra emeli. Ettől az időponttól kezdve minden teljes munkaidős, áruházi, valamint raktári munkatárs fizetése legalább bruttó 191 000 forint (bruttó munkabér + cafetéria) lesz; ez kiegészülhet pótlékokkal és egyéb bérkiegészítéssel. Például egy budapesti zöldség árufeltöltő bére jellemzően több mint bruttó 220 ezer forint.A Tesco a most bejelentett, idei negyedik béremeléssel együtt, az elmúlt 2 évben már közel 9 milliárd forintot költött bérfejlesztésre. Mindemellett pedig az áruházlánc az idei év első félévében több mint 150 millió forintot fektetett be 1642 kolléga OKJ képzésébe - mondta el a Tesco.A munkavállalók leterheltségének csökkentése érdekében megállapodtak arról is, hogy egyes területeken több száz fő felvételére kerül sor, más területeken pedig hatékonyabb munkaszervezést ígér a Tesco. Ezzel párhuzamosan a cég növeli a toborzásra szánt marketing büdzsét.A szakszervezetek ennek fényében megerősítették, hogy a sztrájktárgyalások lezárultak, a sztrájkkövetelések tekintetében megállapodtak, a sztrájkbizottság befejezte működését.