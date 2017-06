Messze még az összeomlás? Nagyon optimisták a profik

Az utóbbi időszakban számos új történelmi csúcsot láttunk a tőzsdéken és nehéz megmondani, hogy meddig tarthat még a több, mint nyolc éve tartó bikapiac. Egyes indikátorok szerint nincs ok az aggodalomra, azonban vannak olyan befektetők, akik éppen a túlzott nyugalom miatt intenek óvatosságra.Az egyik legjelentősebb indikátor, amely az S&P 500 várható elmozdulásait jelzi előre az a VIX-index. A "félelemindex" értéke az S&P 500 várható volatilitására vonatkozó várakozásokat mutatja és kontraindikátorként is szolgálhat a befektetőknek. Amennyiben túl alacsony az értéke, úgy esés várható a részvénypiacokon, ha túl magas, akkor emelkedésre számíthatnak a befektetők. Tegnap még 10 pont környékén állt az index értéke, amely historikusan alacsonynak számít, de az utóbbi időszakban már láttuk alacsonyabban is, ma azonban felugrott 11-re a tegnapi eséseknek köszönhetően.

A VIX értéke mellett a hedge fundok és a spekulánsok határidős pozícionáltsága szolgálhat még indikátorként. A CFTC (Commodity Futures Trading Commission) adatai alapján 2004 óta nem volt ilyen nagymértékű a short pozíciók száma a VIX-index esésére spekulálva, ez pedig további emelkedést jelezhet előre az S&P 500 részvényindex értékében. Ezen indikátor alapján tehát a befektetők 10 éve nem voltak ilyen optimisták a további részvénypiaci emelkedéssel kapcsolatban. Ezt az is megerősíti, hogy kevesebb mint három héttel ezelőtt a CBOE részvényekre vonatkozó put/call opciós pozíciók aránya idén a legalacsonyabb szintre süllyedt, ami húsz százalékkal az átlagos bikapiaci környezetben megszokott szint alatt van. Ez szintén azt jelzi, hogy a befektetők nagyon optimisták.Marko Kolanovic, a J.P. Morgan makro kvantitatív és derivatív stratégiájáért felelős részlegének vezetője más állásponton van. Szerinte a piacokon egy váratlan és nagyon éles mozgás lesz, a VIX értéke felugorhat egészen 20 pontig, tehát közel duplájára a jelenleginek. Éppen ezért véleménye szerint, a volatilitás shortolása komoly veszteséggel járhat.